„A Mohács-kód megfejtésének egyik legfontosabb kérdése: ha ennyire egyenlőtlenek voltak az erőviszonyok, miért választotta a védekezés helyett a támadást a magyar sereg?

Hiszen a kancellár óvatosságra intette és a csata elhalasztására próbálta rábeszélni mind a királyt, mind a haditanács előkelőit, mivel Szapolyai János erdélyi vajda és Frangepán Kristóf horvát gróf is azt üzente a királynak, hogy az ellenségtől távolabb eső helyen tartózkodjon addig, amíg a különböző irányokból várható erdélyi, horvátországi, szlavóniai, cseh, morva, sziléziai segédcsapatok összejönnek, de legalább kettőjük megérkezése előtt össze ne csapjon az ellenséggel. Brodarics egyébként már augusztus 6-i levelében megírta Mária magyar királynénak, hogy szerinte »harminc napon belül aligha lehetséges, hogy akkora seregünk lesz, hogy a biztos vereség kilátása nélkül megütközhessünk az ellenséggel«. De a táborban senki sincs egy véleményen vele, a sereg vezetői közül »mind azt hiszi, szárnyak nélkül is tud röpülni«, s őt beijedt gyávának nevezik, mert azt tanácsolja a királynak és nekik is, hogy óvatosak legyenek. A haditanács többsége, s maga Tomori fővezér is – főként a katonák csodálatos lelkesedésének és győzelembe vetett hitének hatására – ráerőltette a királyra az ütközet vállalását, amire reagálva Perényi Ferenc váradi püspök azt mondta – megjósolta! – a királynak, hogy azt a napot, melyen a csata lezajlik, a »Krisztus vallásáért Tomori Pál fráter vezetésével elesett húszezer magyar vértanúnak kell majd szentelni«.