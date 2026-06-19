Kilenc év után tér vissza Magyarországra az amerikai sztárzenekar

Így még senki sem vegyítette a metált a poppal – először lép fel hazánkban az új nemzedék legígéretesebb hangja
A Z generáció két feltörekvő, de már most stílusteremtő előadója váltja egymást június 17-én a Dürer Kertben.
Korábban csupán a 2017-es Sziget Fesztiválon láthattuk a rendkívül népszerű metálbandát. A Breaking Benjamin azóta nem is járt Európában, most azonban ismét a kontinensen turnéznak, június 25-én a Barba Negrában lépnek fel.
A 2002-es Saturate megjelenése óta a Breaking Benjamin a modern amerikai rock- és metálszíntér meghatározó szereplőjévé vált. A zenekarnak tucatnyi slágert és számos platinalemezt köszönhetünk, és valamint több mint 8,5 milliárd online streaminglejátszást értek el. Olyan albumokkal építették fel karrierjüket, mint a Phobia, a Dear Agony vagy az Ember, miközben végig megőrizték sajátos hangzásvilágukat: a komor gitártémák, a sötét atmoszféra és a nagy ívű, emlékezetes refrének egyaránt a védjegyükké váltak.
A Breaking Benjamin dalainak középpontjában gyakran
a belső vívódás, a veszteség, a küzdelem és a remény témái állnak.
Az alapító énekes-gitáros, Benjamin Burnley személyes hangvételű szövegei és jellegzetes éneke fontos szerepet játszottak abban, hogy a zenekar több generáció számára is meghatározóvá vált. Az elmúlt években megjelent Awaken és a friss, Something Wicked című kislemezes dalok szintén ezt a sötét, érzelmileg intenzív világot viszik tovább, miközben a beharangozott új album a zenekar ígérete szerint új zenei területeket is felfedez majd.
A budapesti koncerten az új dalok mellett természetesen a közönségkedvencek sem maradnak el: várhatóan felcsendül majd a Far Away, a Red Cold River, a Torn In Two, a Diary of Jane és számos további meghatározó Breaking Benjamin-szám. A zenekar híres az energikus koncertjeiről, amit júniusi fellépésükön végre a hazai közönség is testközelből átélhet.
Nyitókép: Breaking Benjamin. (Livesound)