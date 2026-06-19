Kilenc év után tér vissza Magyarországra az amerikai sztárzenekar

A 2002-es Saturate megjelenése óta a Breaking Benjamin a modern amerikai rock- és metálszíntér meghatározó szereplőjévé vált. A zenekarnak tucatnyi slágert és számos platinalemezt köszönhetünk, és valamint több mint 8,5 milliárd online streaminglejátszást értek el. Olyan albumokkal építették fel karrierjüket, mint a Phobia, a Dear Agony vagy az Ember, miközben végig megőrizték sajátos hangzásvilágukat: a komor gitártémák, a sötét atmoszféra és a nagy ívű, emlékezetes refrének egyaránt a védjegyükké váltak.

A Breaking Benjamin koncertjének plakátja. Forrás: Livesound

A Breaking Benjamin dalainak középpontjában gyakran