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metálzene Barba Negra koncert

Kilenc év után tér vissza Magyarországra az amerikai sztárzenekar

2026. június 19. 17:11

Korábban csupán a 2017-es Sziget Fesztiválon láthattuk a rendkívül népszerű metálbandát. A Breaking Benjamin azóta nem is járt Európában, most azonban ismét a kontinensen turnéznak, június 25-én a Barba Negrában lépnek fel.

2026. június 19. 17:11
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Mandiner
Mandiner

A 2002-es Saturate megjelenése óta a Breaking Benjamin a modern amerikai rock- és metálszíntér meghatározó szereplőjévé vált. A zenekarnak tucatnyi slágert és számos platinalemezt köszönhetünk, és valamint több mint 8,5 milliárd online streaminglejátszást értek el. Olyan albumokkal építették fel karrierjüket, mint a Phobia, a Dear Agony vagy az Ember, miközben végig megőrizték sajátos hangzásvilágukat: a komor gitártémák, a sötét atmoszféra és a nagy ívű, emlékezetes refrének egyaránt a védjegyükké váltak. 

Breaking Benjamin
A Breaking Benjamin koncertjének plakátja. Forrás: Livesound

A Breaking Benjamin dalainak középpontjában gyakran 

a belső vívódás, a veszteség, a küzdelem és a remény témái állnak. 

Az alapító énekes-gitáros, Benjamin Burnley személyes hangvételű szövegei és jellegzetes éneke fontos szerepet játszottak abban, hogy a zenekar több generáció számára is meghatározóvá vált. Az elmúlt években megjelent Awaken és a friss, Something Wicked című kislemezes dalok szintén ezt a sötét, érzelmileg intenzív világot viszik tovább, miközben a beharangozott új album a zenekar ígérete szerint új zenei területeket is felfedez majd. 

A budapesti koncerten az új dalok mellett természetesen a közönségkedvencek sem maradnak el: várhatóan felcsendül majd a Far Away, a Red Cold River, a Torn In Two, a Diary of Jane és számos további meghatározó Breaking Benjamin-szám. A zenekar híres az energikus koncertjeiről, amit júniusi fellépésükön végre a hazai közönség is testközelből átélhet.

Nyitókép: Breaking Benjamin. (Livesound)

 

Összesen 1 komment

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billysparks
2026. június 19. 18:43
Még az életben nem hallottam a nevüket, pedig metálos vagyok. Mondjuk, thrash metálos, de metálos.
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