Az elmúlt évek folyamán elsajátították a beszélgetés művészetét, mely lehetővé tette számukra, hogy világosan kifejtsék nézeteiket, átérzéssel meghallgassák társuk álláspontját, és türelmesen, figyelemmel mérlegeljék olyan személyek meggyőződéseit, akik tőlük eltérő módon látják és értelmezik az őket érintő eseményeket.

Az utóbbi négy évben sok diákkal volt alkalmam találkozni Budapesten és a vidéki MCC-központokban. Amikor valaki megkérdezi tőlem, hogy mit gyakorolnak és fejlesztenek a diákok az MCC programjai által, akkor elsősorban a beszélgetés művészetét említeném meg.

Úgy tűnik, szívesen követik Jonathan Sacks tanácsát: