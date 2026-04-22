Előbb egy fél disznó, aztán néma csend – van-e értelme Hamletet játszani Gábor Miklós után?

E mondatokat már Szigethy Gábor vetette papírra annak a kis könyvnek az előszavában, amely – Hamlet naplója címmel – most jelent meg újra. Vagy mondhatni először, hiszen az elsőként 1963-ban, majd 1968-ban kiadott Gábor Miklós-naplókban (Tollal) még külön fejezetben szerepelnek ez erre az élet- és pályaszakaszra vonatkozó, hosszabb-rövidebb bejegyzések.

A kis jelző pedig nem véletlen, pláne nem a puszta szavakon bőven túl sugárzó tartalomra utal. Hanem arra az egyszerű tényre, hogy a kötet a POKET Zsebkönyvek és a MASZK Országos Színészegyesület azon közös sorozatának záródarabjaként került a ma olvasói elé, amely a szépíróként is magasan jegyzett színészek, így Latinovits Zoltán, Gobbi Hilda, Sinkovits Imre, Psota Irén, Garas Dezső és immáron Gábor Miklós írásaiból válogat. Az édesapja saját kezű bejegyzései, kiegészítései alapján bővített Hamlet naplója szövegének értő gondozása Gábor Júliának köszönhető, a személyes hangvételű bevezető pedig, ahogy korábban említettük, Szigethy Gábor rendező, színháztörténész évtizedek óta érlelt gondolatainak értő-érző összefoglalása.

Lenni vagy nem lenni

Hogy a nem csupán színházszeretők számára izgalmas, kortörténeti lenyomatként és egy, a hivatását a legmagasabb fokon űző ember mindennapi küzdelmeinek lenyomataként sem utolsó naplóbejegyzések újbóli napvilágra kerülése valóban esemény, sőt ünnep lett, ahhoz a MASZK-ot vezető Zoltán Áron elhivatottsága, lelkesedése volt az ugródeszka. A Vígszínház társulati tagja Mátyássy Bencével közösen álmodta meg azt a különleges talk-show-t, amelynek lényege, hogy minden olyan magyar színészt „tetemre hívjanak”, akik vagy korábban tettték ezt, vagy éppen most birkóznak életre-halálra a föld legismertebb és bukásában is legnagyszerűbb dánjával.