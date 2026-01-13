„Honnan ez a gőg, Ervin? A Zámbó Jimmy-alakításod bátorít fel ennyire?” – Vidnyánszky Attila kíméletlenül kiosztotta Nagy Ervint

Szintén kérdezed, hogy „Hol volt ez a kegyes vezető, amikor az SZFE hallgatóival kellett volna diskurálni?” Kérdezd meg a több mint ötórás beszélgetésről Sodró Elizát vagy Tarnóczy Jakabot, hiszen ők is részt vettek azon az alkalmon, amit az egyetem több mint hatvan akkori hallgatójával és fiatal színészekkel folytattam Szabó László moderálásával a Nemzeti Színházban. És nem ez volt az egyetlen alkalom. Tehát megint nem mondasz igazat.

Ezen kívül pedig több mint egy évtizedig folyamatosan próbáltunk a legtöbb színházat tömörítő érdekképviselet, a Magyar Teátrumi Társaság nevében a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) korábbi vezetéseivel párbeszédet folytatni. Természetesen minden kísérletünket lesöpörték az asztalról. Ez nem interpretáció, hanem tények.

Tehát az „érveid” egyszerűen ellenőrizhető hazugságokra épülnek – de úgy látszik, te ettől még eljátszhatod a szakértőt.

„Hol volt az európai don Vidnyánszky, amikor a teljes magyar független színházat véreztetted ki, és egy komplett színházrendezői generációt száműztél külföldre?” – veted fel a szokásos toposzt, miközben nem teszel említést arról a közel tucatnyi egyeztetésről, amit a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) vezetőivel folytattam. Ezekről egyébként számtalan híradás is megjelent, bár akkoriban te még színész voltál, mit érdekelt a színház maga?

Persze ezeknek az egyeztetéseknek az eredménye valóban kiábrándító. Az egyetemi hallgatók között többen olyan gyűlölettel viseltettek irántam, hogy az érvek ilyen légkörben nem számítanak. Az alternatív társulatokkal kapcsolatban pedig hosszas egyeztetés után sem derült ki más, minthogy nincs víziójuk. Már azon kívül, hogy több pénzre volna szükségük.