„A legférfiatlanabb dolog egy nőt bántani” – Megrázó klippel jött ki a Sugarloaf, Muri Enikő a családon belüli erőszakról vallott

A Sugarloaf ezzel a klippel tudatosan vállal társadalmi szerepet: céljuk felhívni a figyelmet arra, hogy az erőszak nem magánügy, és a bántalmazásnak soha nincs elfogadható magyarázata. Tóth Szabi szerint a legférfiatlanabb dolog egy nőt bántani – akár verbálisan is, ami a közösségi média világában sajnos egyre gyakoribb jelenség. A fizikai bántalmazás pedig számára teljes mértékben elfogadhatatlan.

„Az erőszak nem mindig hagy látható nyomot, de mindig rombol. Különösen elszomorítónak tartom, amikor egy nőt verbálisan aláznak vagy sértegetnek – sokszor fel sem mérik, milyen mély lelki sebeket okozhatnak ezzel. A közösségi platformokon mintha divattá vált volna a gyalázkodás: a kommentelők gyakran versenyeznek abban, ki tud sértőbb, bántóbb megjegyzést tenni, legyen szó közszereplőről vagy egy átlagos nőről. Ez a dal nem oldja meg a problémát, de segíthet kimondani azokat a dolgokat, amelyekről sokan hallgatnak” – tette hozzá.

A zenekar bízik abban, hogy a „Tánc az Ördöggel” hozzájárulhat ahhoz, hogy az érintettek ne érezzék magukat egyedül, a kívülállók pedig felismerjék saját felelősségüket. A klip sokkoló eszközökkel, mégis érzelmi hitelességgel dolgozik, teret hagyva a nézőnek az értelmezésre és az együttérzésre. Egy olyan alkotás született, amely túlmutat a popzene keretein, és fontos társadalmi üzenetet közvetít.