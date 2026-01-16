Ft
család sugarloaf tóth szabi muri enikő tánc erőszak

„A legférfiatlanabb dolog egy nőt bántani” – Megrázó klippel jött ki a Sugarloaf, Muri Enikő a családon belüli erőszakról vallott

2026. január 16. 13:36

Sokkoló, mégis felemelő: a zenekar új dala, a „Tánc az Ördöggel” tabukat döntöget. A videóklip nem finomkodik, kíméletlen őszinteséggel mutatja be, hogyan válik a szerelem pokollá a bántalmazó kapcsolatokban.

2026. január 16. 13:36
null

A Sugarloaf zenekar legújabb klipje, a „Tánc az Ördöggel” nem pusztán szórakoztatni szeretne – célja, hogy megszólítson, elgondolkodtasson, és párbeszédet indítson egy súlyos, mégis gyakran tabusított témáról: a nők elleni erőszakról és a családon belüli bántalmazásról. A dal és a hozzá készült videóklip egy érzelmileg megterhelő, ugyanakkor őszinte történeten keresztül mutatja meg, miként válhat a szeretet illúziója fokozatosan félelemmé, kiszolgáltatottsággá és hallgatássá. Muri Enikő szerint a „tánc” metaforája azokra a láthatatlan körökre utal, amelyekből az áldozatok gyakran csak nagyon nehezen tudnak kilépni – különösen akkor, ha a környezet hallgat.

„A dal nem ad kész megoldásokat, de lehet az első mondata egy régóta halogatott beszélgetésnek. 

Nem válaszokat kínál, hanem kérdéseket tesz fel – és sokszor éppen ez a legfontosabb. Nem az a kérdés, miért nem lépett ki az áldozat, hanem az, miért kényszerült benne maradni – legyen szó kiskorúról vagy felnőttről. 

A családon belüli erőszak nem ritka, csak sajnos ritkán kerül felszínre. Ha akár csak egy ember is magára ismer ebben a dalban, már volt értelme” – fogalmazott az énekesnő.

A Sugarloaf ezzel a klippel tudatosan vállal társadalmi szerepet: céljuk felhívni a figyelmet arra, hogy az erőszak nem magánügy, és a bántalmazásnak soha nincs elfogadható magyarázata. Tóth Szabi szerint a legférfiatlanabb dolog egy nőt bántani – akár verbálisan is, ami a közösségi média világában sajnos egyre gyakoribb jelenség. A fizikai bántalmazás pedig számára teljes mértékben elfogadhatatlan.

„Az erőszak nem mindig hagy látható nyomot, de mindig rombol. Különösen elszomorítónak tartom, amikor egy nőt verbálisan aláznak vagy sértegetnek – sokszor fel sem mérik, milyen mély lelki sebeket okozhatnak ezzel. A közösségi platformokon mintha divattá vált volna a gyalázkodás: a kommentelők gyakran versenyeznek abban, ki tud sértőbb, bántóbb megjegyzést tenni, legyen szó közszereplőről vagy egy átlagos nőről. Ez a dal nem oldja meg a problémát, de segíthet kimondani azokat a dolgokat, amelyekről sokan hallgatnak” – tette hozzá.

A zenekar bízik abban, hogy a „Tánc az Ördöggel” hozzájárulhat ahhoz, hogy az érintettek ne érezzék magukat egyedül, a kívülállók pedig felismerjék saját felelősségüket. A klip sokkoló eszközökkel, mégis érzelmi hitelességgel dolgozik, teret hagyva a nézőnek az értelmezésre és az együttérzésre. Egy olyan alkotás született, amely túlmutat a popzene keretein, és fontos társadalmi üzenetet közvetít.

 

 

