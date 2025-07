Időkapszula a 26. századnak

Gondolkodott már azon az olvasó, hogy vajon saját nemzedékének mely alkotása segítené a leginkább a jövő történészeit korunk megértésében? Az 1943-as születésű Stephen Greenblatt a Harvard professzora, az irodalomtudomány egyik legismertebb alakja az Egyesült Államokban. Őt tartják az új historicizmusnak nevezett irányzat egyik megteremtőjének, amelynek lényege, hogy kifejezetten társadalmi és politikai kontextusban értelmezi az irodalmi szövegeket. Szerzőnk legismertebb könyve, a The Swerve – How the World Became Modern (a fordulat – hogyan vált modernné a világ) bár tendenciózus, felettébb szórakoztató szellemi bravúr. Egyetlen kézirat – Lucretius De rerum natura című, i. e. 1. századi költeménye – történetén keresztül meséli el, hogyan tért vissza a reneszánsz kor emberének tudatába az ókori materializmus, s miként járult ez hozzá a modern gondolkodás kialakulásához. Greenblatt nagy ívű kultúr­történeti tablót alkotott, amelyben az irodalom, a filozófia és a történelem határmezsgyéin mozogva keresi a választ arra, hogyan indult el a nyugati világ egy, a középkori világképtől gyökeresen eltérő gondolkodás útján, amely a felvilágosodásnak nevezett folyamaton keresztül meghatározta a közelmúltunkat is. Szerzőnk a kötetért megkapta a Pulitzer-díjat, és a legfontosabb amerikai könyves elismerésnek számító Nemzeti Könyvdíjat is.