A híres csodarabbi nyomában: több ezer zsidó zarándok kereste fel Bodrogkeresztúrt

Bodrogkeresztúr idén május elsején nem a szokványos majálisi hangulattal, hanem tízezres zsidó zarándoklattal telt meg – számolt be a BOON.

A világ számos országából érkeztek ugyanis hívők, hogy megemlékezzenek Reb Sájele, a csodarabbi halálának 100. évfordulójáról.

A portál leírása szerint a kis zempléni falu ilyenkor teljesen átalakul: fekete kaftános, pajeszos férfiak, fejkendős nők, külön sátrak, kóser ételek és fokozott biztonsági intézkedések jellemzik az eseményt.

„Tavaly talán még többen jöttek, de most már év közben is egyre többen mozognak. Néhányan házat is vettek a főutcán, de nem laknak itt állandóan” – nyilatkozta egy járókelő a lapnak.

A főutcát lezárták, helikopter is érkezett, a szervezés lenyűgöző. Bár a helyiek többnyire visszahúzódnak, elfogadják a zarándoklatot, mint ahogy más vallásoknál is megszokott az ilyen tömeges megemlékezés.

A legtöbben csak néhány órát töltenek itt, de Bodrogkeresztúr pár napra a világ vallási térképére kerül.

„Minket nem zavarnak. Ha belegondolok, amikor mi keresztényként elmegyünk Csíksomlyóra, az ugyanilyen lehet az ott élőknek. Két-három nap alatt eltűnik ez a fesztiválszerűség” – jegyezte meg egy helyi lakos a portálnak.

Reb Sájele 1851-ben született Zborón. Apját korán elvesztette, így édesanyja Olaszliszkára vitte, ahol egy híres rabbi tanítani kezdte. Sájele tehetséges és alázatos volt. Sokak szerint ő lehetett volna az örököse a liszkai rabbiszéknek, de Reb Sájele nem akart harcolni. Az Olaszliszkával szomszédos Bodrogkeresztúrra költözött, ahol 1925-ben bekövetkezett haláláig folytatta mestere örökségét. Ő maga igen szerény körülmények között élt, mégis hatalmas háztartást vezetett, melynek egyetlen célja a vendégszeretet gyakorlása volt. Soha senki nem távozhatott tőle üres gyomorral, egy történet szerint egyszer álmában lakatta jól egyik vejét. Sírja halála óta zarándokhely. A hívők szerint Reb Sájele ma is hallgatja az imákat. Ezért jönnek ide ezrek, hogy egészségért, gyermekért, párért, megélhetésért, békéért imádkozzanak a csodarabbi sírjánál.

Nyitókép: Vajda János / BOON