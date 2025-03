A Hunyadi sorozat állatsztárjait is ő tanította – a magyar kutyatréner, akit Hollywood is felfedezett

Halász Árpád kutyatréner a Bogáncs Állatmenhely új beszélgetős sorozatának első epizódjában osztotta meg tapasztalatait hollywoodi és hazai állatsztárjaival kapcsolatban Zalaegerszegen – írja a Zaol.hu.

Halász több mint 25 éve dolgozik a filmes iparban, és számos hollywoodi, európai és magyar filmben, valamint reklámokban képzett állatokat. Pályafutását kutyatrénereként kezdte, és nem szereti az „idomár” kifejezést, mert az az állatok félelmén alapul, a módszere, amellyel dolgozik, a bizalomra épít. Szerinte az állatok és az emberek legfontosabb motivációja a biztonságos környezet.

Halász Árpád számára a legfontosabb a kommunikáció az állatokkal, és ennek a munkának köszönhetően ő maga is folyamatosan tanul. A kutyatréner, aki teljesítménybíróként és nemzetközi filmes szakemberként is dolgozik, számos hollywoodi produkcióhoz biztosított állatokkal kapcsolatos szolgáltatásokat, többek között az Oscar-díjas Brutalistához is.

Több magyar filmben is az ő állatai szerepelnek: a Fehér Isten, a Futni mentem és a Véletlenül írtam egy könyvet című filmekben, de a TV2 új sorozatában, a Hunyadiban is az ő állatai „játszanak” (kivéve a lovakat).