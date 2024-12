Magyarnak lenni bátorság, szenvedély – Balázs János a Mandinernek

Balázs János 1988-ban született Budapesten. Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima díjas zongoraművész, érdemes művész, a Zeneakadémia docense, a Cziffra György fesztivál művészeti vezetője, az MMA rendes tagja. Tizennégy évesen felvették a Liszt Ferenc Zeneművé­szeti Egyetemre, a különleges tehetségű gyermekek osztályába. Tizenhat éves kora óta része a hazai koncertéletnek, ekkor nyerte meg a Liszt Ferenc nemzetközi zongoraversenyt, amit az egyetem befejezéséig további öt jelentős versenyen aratott győzelem, közte a Cziffra-zongoraverseny és számos díj követett. Éveken át a Snétberger Zenei Tehetség Központ tanára volt, 2016-ban alapította saját fesztiválját, amelynek célja példaképe, Cziffra György szellemi hagyatékának ápolása.

Csak dísz a próbatermében lévő csodálatos zongora, vagy azért néha játszik is rajta?

Mi az hogy! Sőt, ezért van nálam. Nem csupán egy közel kétszáz éves bútordarab vagy berendezési tárgy, bár a szépsége miatt annak is bőven beillene, hanem egy ma is szinte tökéletesen működő Érard hangszer, aminek az értéke felbecsülhetetlen: minden bizonnyal Liszt Ferenc játszott rajta több alkalommal. A Haydneum régizenei központ szakemberei egy külföldi árverésen bukkantak rá, sikeres vásárlás után restaurálták, ezután került hozzám. Természetesen kölcsönbe, azzal a feltétellel, hogy kötelező gyakorolnom rajta, hiszen ha nem használják, az káros egy ilyen zongoránál. Ennél nagyobb boldogság kevés van; amikor odaülök elé, heti több alkalommal, az olyan, mintha maga Liszt és az összes zenei-szellemi utódja, köztük Cziffra György is ott ülne mellettem. Az ilyen erős belső megélések újra és újra feltöltenek energiával, és megerősítenek abban, hogy tényleg ez a Jóistentől számomra elrendelt út, amiről soha nem térhetek le: Liszt karakteresen magyar, mégis egyetemes örökségét továbbvinni bármi áron.