Karácsonyi legendák és mesék: a legszebb történetek, amiket minden magyar családban ismerni kell

Fenyőfák, gyertyák, cukorangyalkák

A karácsonyfa állítása keresztény hagyomány, ám az eredete jóval korábbra nyúlik: már a kelták és germánok is úgy tartották, az örökzöld elűzi a gonosz szellemeket és betegségeket. Az ünnepre feldíszített fenyő a 16. században, a Német-római Birodalomban jött divatba, majd német mintára terjedt el szép lassan az egész világon.

A legenda szerint egyenesen Luther Márton volt e tekintetben is az első újító, aki elirigyelte a fenyőkön megvillanó csillagfény szépségét, és jobb ötlete nem lévén, hazatérve fára helyezett gyertyákkal próbálta mindezt demonstrálni a szeretteinek. Nem véletlen, hogy a németek karácsonyi himnusza, az O Tannenbaum is a „zöld fenyőt” dicséri, amelynek ékei kezdetben jellemzően alma, dió, ostya és mézes sütemény voltak.

Az első feldíszített karácsonyfát Angliában Viktória brit királynő és Albert szász–coburg–gothai herceg állította 1848-ban. (Forrás: Wikipédia)

A karácsonyfa-állítás szokását, amit azért még jó pár évtizedig sokan gyanakodva szemléltek, végül Viktória királynő tette legitimmé, amikor az Illustrated London News újság egy rajzán férjével és gyerekeivel együtt egy feldíszített karácsonyfa mellett volt látható. A ma már a legtöbb háztartásban kihagyhatatlan ünnepi kellék tengerentúli karrierje pedig 1856-ban lódult meg; ekkor jelent meg a Fehér Házban az első effajta látványosság, amelyet az Egyesült Államokban Pennsylvania német telepeseitől eredeztetnek.

Magyarországon a fenyőfadíszítés divatjára ugyancsak a 19. századig kellett várni,

először természetesen a német ajkú polgárság kapott rá, őket utánozta le a magyar arisztokrácia. Viszonylag közismert és a valóságtól nem is elrugaszkodott történet, hogy az első karácsonyfát az „óvodaalapítóként” is ismert Brunszvik Teréz állította 1824-ben martonvásári birtokán, és a meghonosítók között említik József nádor harmadik feleségét Mária Dorottya württembergi hercegnőt, valamint a Podmaniczky és a Bezéredy családokat is.

Karácsonyi vásár Budapesten a Városház téren (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1890. december 21./Arcanum)

A feljegyzésekből tudható, hogy már az 1860-as években voltak az adventi időszakban fenyővásárok Pesten, az aradi Alföld című lap meg arról tudósított 1862-ben, hogy egy nőnevelő-intézet tanulói Deák Ferenc számára olyan speciális karácsonyfával rukkoltak elő, amelynek minden ágán egy-egy, a leányok által készített kézimunka lógott. Az irodalomban 1866 az eddigi ismert kezdődátum: „ragyogó boltablakokban fenyőfák voltak kitéve, égő viaszgyertyákkal, cukorangyalkákkal, picike bölcsőkkel, azokban aludt a kis Jézus” – áll Jókai Mór A koldusgyermek című elbeszélésében.