Az érzékek igézete

Nagy tervezgető vagyok. Tervezgető és álmodozó. Ez az álmodozás nem egy jó hírű kifejezés, mert leginkább valami olyasmit értenek alatta, ami felesleges, értelmetlen és hiábavaló. Elálmodozgat az ember, na persze. De nagyon ráérsz! Hányszor hallottam ezt, vagy ha nem hallottam is, kiolvastam a tekintetekből. Talán tényleg túlságosan el vagyok foglalva a képzeletemmel. A képzeletemben létező világokat soha nem tudtam (és nem is igazán akartam) megkülönböztetni az úgynevezett valóságtól. Nem választhatók szét, a valóság nem valóságosabb a képzeletnél. Nyilván alkat dolga is, hogy az ember hová helyezi a hangsúlyt. A valóságnak nevezett ügymenettel foglalkozik inkább, vagy beengedi a tudatába a ki tudja honnan érkező képeket, és hagyja, hogy ezek a képek a maguk logikája szerint dolgozzanak benne. Az imagináció által életre hívott világok képesek bele­írni magukat a valóságként elkönyvelt világba. Van ilyen.