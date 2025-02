Csendről, zajról, írásról, életről – lapunk munkatársa, Győrffy Ákos lesz a Kertész Imre Intézet irodalmi beszélgetéssorozatának vendége

Győrffy Ákos munkássága számos szállal kötődik a Hamvas- és Weöres-féle metafizikai hagyományhoz, illetve a Mészölyt és Nádast jellemző „néma poétikához”. Legújabb prózakötete, A csend körei eddigi írásaihoz képest szubjektívebb hangvételű esszé- és tárcagyűjtemény,

amely újfajta érzelmi tartományokba enged betekintést.

„Abban, ami esetlegesnek és jelentéktelennek tűnik, valójában minden megvan. Ezt adja át nekünk Győrffy Ákos József Attila-díjas költő legújabb kötetében. A csend körei visszavezet a homályhoz, amelyben feltárul a dolgok valódi természete. Megéri elmerülni benne” – írja például a könyvről egyik kritikusa.

Közel járva a Győrffy-titok megfejtéséhez is, amely ugyanezen ajánló szerint „mintha éppen az lenne, hogy falevelet hullajt a tengerre: azt, ami nem emberi, személytelen és határtalan és időtlen, azt, ami nem ismerhet tehát tragédiát, a személyes, emberi, »egzisztenciális« jegye alatt villantja meg”.

Győrffy Ákos életében a korunk zajában egyre nehezebben megélhető „anyagi és lelki” csenden kívül a zenének is meghatározó szerepe van,

korábban a Bajdázó zenekar, most a változó felállású horhos formáció aktív tagja és alakítója. A zenéhez fűződő viszonyáról, legalábbis annak hozzá legközelebb eső, sajátos formájáról, a „hangtájépítésről” így beszélt egy korábbi interjúban:

„Kamaszkorom óta nélkülözhetetlen számomra. Az akkori nagy szorongáshullámok idején a szó szoros értelmében életmentő volt elmerülni például a Cocteau Twins, a The Orb vagy a My Bloody Valentine zeneóceánjában. Nemrég meghallgattam a The Art of Noise The Ambient Collection című lemezét. Ez is az akkori életmentő lemezek közé tartozott. Nem hallgattam egyben legalább huszonöt éve. Különös volt, mert »egy csomagban« megkaptam ismét a serdülőkori szorongás és az azt gyógyító élmény emlékét. Egyben, egymást átjárva, ami egy nehezen megfejthető állapotot eredményezett.

Zenehallgatás, séta, talán ez a két legfontosabb menekülési út ma is. És az olvasás, de ez már korántsem olyan meghatározó, mint az előbbi kettő.”

A KultúrArcban mindezt élőben is megtapasztalhatja a közönség, hiszen nemcsak csendről, írásról és kedvenc szerzőkről beszélgetnek majd Őri-Kovács Annával, Győrffy Ákos zenélni is fog. Az irodalmi szövegeket Szabó Sebestyén László, Junior Prima díjas színművész tolmácsolja.

Regisztrációs link: KultúrArc II 2025. február 20. | Kertész Imre Intézet

(Nyitókép: Kertész Imre Intézet)