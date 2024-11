„Hol azelőtt angyal állt a karddal, talán most senki sincs” – Radnóti Miklós és a kocka kibontása a Nemzetiben

Nyitókép és fotók: Eöri Szabó Zsolt/Nemzeti Színház

1944. november 4. vagy talán 9., a pontos dátum ismeretlen, de az bizonyos, hogy e napok valamelyikén, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Abda határában meggyilkolták Radnóti Miklóst. Persze nemcsak őt, hanem az erőltetett menetben vele tartó sorstársait is: „Tarkólövés. – Így végzed hát te is”, teljesedett be a néhány nappal korábban papírra vetett költői jóslat. Tarkólövés, és mindössze harmincöt év,

az is végig „két halál satuja közé szorítva”,

ahogy Csoóri Sándor írta egyszer a születéskori tragédiára, az anya és az ikertestvér soha ki nem hevert halálára utalva.

Ezzel a mindent meghatározó két halállal, egész pontosan a Radnóti-mű Ikrek havából vett részlettel indul a QJÚB formáció koncertszínházi előadása is, hogy aztán Radnóti Miklós és felesége, Gyarmati Fanni naplóbejegyzésein, verseken át a tömegsír feltárásáig húzzák a rövidre szabott életívet. Vecsei H. Miklós és a még a Covid-járvány alakult csapata nem először nyúl jelentős irodalmi életművekhez vagy ha úgy tetszik, kivételes sorsokhoz; korábban Csoóri Sándor és Pilinszky János szövegeit is feldolgozták.

Mindezt meglehetősen rendhagyó módon, hiszen a társulás vállaltan arra tesz kísérletet, hogy „a rejtélyes, kiterítve kereszt alakú kockát kibontva”, az irodalom, a színház, a zene és a képzőművészet összegyúrásával lehetőséget adjon a különböző művészeti ágak képviselőinek legalább a színpadon való találkozásra, és ily módon a közönség számára a megszokottól eltérő,

minden érzékszervet egyszerre bombázó színházi élményt kínáljon.

A QJÚB előadásaiban a különböző művészeti ágak egyenrangúan vannak jelen.

„A zene, a látvány, a szöveg és a történet egyenrangú megjelenése, nem azért, hogy értsük, hanem, hogy érezzük” – foglalta össze Vecsei H. Miklós egy korábbi interjúban a QJÚB küldetését. Legújabb produkciójuk, az Ázott hajában hét halott bogár ragyog című Radnóti-előadás pedig maradéktalanul igazolja a szavait. Mintha egy pop-rock koncertbe oltott irodalmi estbe lépnénk, ami érdekes módon egyszerre el is vesz valamennyit a Radnóti-képből, és hozzá is ad.