Gasztrohedonista menekülés a világból Krúdy nyomában: bemutatták Bayer Zsolt új novelláskötetét

Ez a kötet egy gasztrohedonista kalandozás. Honnan jön a gasztrohedonizmus?

Valószínűleg ez az egész világ Rezeda Kázmér világa, és az is biztose, hogy ez elsősorban menekülés a jelenből, menekülés a politikából. A főzés pedig szerelemmé nőtte ki magát az évek alatt. Nem tudom megmagyarázni, miért. Ahogy idősödtem, elkezdett érdekelni, hogy valami szépet alkossak a konyhában. Elkezdtem főzőcskézni, először a régóta ismert dolgaimat, aztán elkezdtem olvasni mindenfélét. Szerintem annyi szakácskönyvet ember nem olvas, mint én. Imádok régi szakácskönyveket olvasgatni! Például a Tisza-család szakácskönyvét vagy a csíksomlyói ferences barátok konyháját. Elképesztő, miket főztek a szegénységet fogadó szerzetesek! S ami megtetszik, azt el is készítem. Egy barátom azt mondta, hogy a gasztronómia az idősödő urak erotikája, és azt hiszem, hogy ez ezzel is összefügg. Szeretem csinálni, megnyugtat, kibékít a világgal, önmagammal. Amikor főzök, nem gondolok semmi másra. Fölteszek valami jó zenét és sürgök-forgok a konyhában. Főzni nem lehet zene nélkül. Tésztában külön jó vagyok: az olasz tészta csinálását külön meg kell tanulni, hogy ne legyen kemény, de pépes sem.

Vannak általad kedvelt gasztroszerzők?

Szegény Bächer Iván már meghalt, vele más oldalán voltunk a politikai palettának, de nagyon szerettem az ilyen típusú írásait. Ő előképnek tekinthető. Meg hát Krúdy Gyula! Krúdy nélkül nincs semmi! Szerintem Krúdy életében nem főzött egy levest sem, de ahogy írni tudott az ételekről meg az éttermekről, az mindent felülír!

Pár éve említetted, hogy tervben van egy kisregény. Készül?

Készül, William Butler Yeatsről, az ő megidézésével. Ráadásul életem első drámáját is elkezdtem írni. Olyan jó lenne csak ezzel foglalkozni, és letenni a politikát!

Ez nem csak rajtad múlik?

Egyrészt nem csak rajtam múlik, másrészt a politika is egy szenvedély, amit nem lehet csak úgy letenni. Politika, főzés, írás utazgatni, helyeket fölfedezni, ezek maradtak.

Hogy látod a kortárs irodalom helyzetét, kik a kedvenc szerzőid Krúdyin túl, például a kortársak közül?