A földrajz mint ideológia

Az 1953-ban született északír David N. Livingstone a Queen’s University of Belfast professzora. Korábban már alkalmam nyílt bemutatni őt a Mandiner olvasóinak a közelmúltban megjelent új kötete, az éghajlatváltozás mint sok ezer éves politikai kérdés történetét feldolgozó The Empire of Climate (a klíma birodalma) kapcsán. Más munkáiban olyan izgalmas témákkal foglalkozott, mint hogy miként befolyásolja a földrajz a forradalmak kitörését és lefolyását vagy éppen a tudományos ismeretek felhalmozását és elterjedését. Őszi olvasmányaim között ezúttal a szerző – s egyben a kortárs angolszász földrajzi gondolkodás – egyik alapműve, az 1992-es The Geographical Tradition (a földrajzi hagyomány) került sorra.