Nem bírja a cancel culture-t, a demokraták meg őt – Magyarországra jön az egyik legnagyobb amerikai rocksztár

Nyitókép: Ronnie Radke (Erika Goldring/Getty Images)

Német Dániel, a Magyar Krónika magazinmunkatársa írása

Fényesen indult a karrierje

Legelső együttese, a 2004-ben alakult Escape the Fate villámgyorsan népszerű lett, az azon szereplő Situations című szám máig a banda egyik legnagyobb slágere. A feltűnést azzal váltották ki az akkoriban gombamód szaporodó metalcore formációk között, hogy az elképesztő dallamérzékenység mellett

Radke hangja bőven átlag feletti volt a szcénában,

és a külsőségek terén is ügyesek voltak: megjelenésükben az emo stílust a nyolcvanas évek olyan klasszikus rockcsapatainak ruha- és hajviseletével vegyítették, mint a Guns N’ Roses vagy a Mötley Crüe. Mindez apróságnak tűnhet, de a végtelenül telített közegben hozzájárult a sikerhez.

Lövöldözésbe keveredett, egy fiatal srác meghalt

Radkének aztán hamar komoly drogproblémái lettek, de nem emiatt került bajba. 2008-ban Nevadában egy tömegverekedés során egy srác hirtelen pisztolyt rántott, és rálőtt, mire a barátja visszatüzelt, a tizennyolc éves fiatalember pedig életét vesztette. Az énekesnek tettlegesen nem volt köze az incidenshez, de mivel boxert találtak nála, őt is elítélték. Megúszhatta volna az ügyet feltételes szabadlábra helyezéssel, de miután nem jelent meg a felügyelőtisztjénél, két és fél évre rács mögé került. Ráadásul az Escape the Fate-ből is azonnal kirúgták.

Megalakította a Falling in Reverse-t

Egy ilyen eset a legtöbb sztár életét és karrierjét valószínűleg teljesen tönkretenné, ráadásul Radkének óriási gyűlölethullámmal is szembe kellett néznie: a közösségi médiában rengetegen gyilkosnak nevezték. Az énekest azonban kemény fából faragták, a börtönben leszokott a drogokról, majd megalakította a Falling in Reverse-t, amely már az első lemezével sikeresebbé vált, mint az előző zenekara.

Falling in Reverse (Fotó: Facebook)

A botrányok azóta sem kerülték el

Nem véletlenül jár saját bevallása szerint dühkezelési terápiára, azóta letartóztatták családon belüli erőszak és súlyos testi sértés miatt is, de ezeket megúszta pénzbírsággal. És egy fiatal lány megvádolta szexuális erőszakkal, amit tagadott, és a rendőrség sem talált semmiféle bizonyítékot, így Radke rágalmazásért kártérítési pert indított. Talán ezért – illetve a korábbi hamis gyilkossági vádak miatt

– az egyik leghangosabb bírálója a cancel culture-nak.

Már a környezetében sem tűri a droghasználatot

A Falling in Reverse 2012-es turnéján a feltörekvő I See Stars lett volna az előzenekaruk, amikor azonban a banda több tagját letartóztatták kábítószer-birtoklás miatt, Radke felmondta velük a szerződést. Az indok az volt, hogy mivel akkor már négy éve kemény küzdelmet folytatott a józansággal, a környezetében nem szeretett volna drogfogyasztókat látni. Ezután mégis adott egy esély a fiatal együttesnek, de néhány állomás után kirúgta őket a turnéról, mert állítása szerint mindig szét voltak esve, késtek és nem lehetett időben elkezdeni a koncerteket. Az I See Stars minden vádat tagadott.