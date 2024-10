Kern András nyomozónak állt, mi meg kellemesen elszórakozunk rajta

Jelenet a Ma este gyilkolunk című filmből. (Fotó: Filmpositive)

„Egy ilyen filmet rendezni ezzel a névsorral, plusz a hasonlóan tehetséges fiatalokkal nem is száz-, de százhúsz százalékos jutalomjáték” – nem véletlenül fejezte ki így magát a sajtóbemutató után a rendező sem, rögtön hozzátéve, a forgatás alatt ennek ellenére sem mindig volt könnyű dolga.

„A főszereplőinknek ezres nagyságrendű filmóra van a hátuk mögött, vagyis mindent láttak már, mindent tudnak, minden rendezői fortélyt, ha van ilyesmi egyáltalán, betéve ismernek. Emiatt persze van véleményük is, de mivel nemcsak remek színészek, de profik is, ezért ezt oda-vissza nagyon jól kezeltük, és remekül együtt tudtunk dolgozni. A nagyobb nehézséget inkább egy elég vicces probléma okozta: amikor az átállásokkor kitereltük őket a díszletből, a régi ismeretségek okán olyan soha véget nem érő poénkodás, anekdotázás vette kezdetét, hogy elég nehezen tudtuk visszacsábítani velük együtt magunkat is a munkához” – meséli Fazakas Péter.