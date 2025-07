Kiderült, hogy halad a gyógyulással a Nemzet Színésze

„Szeretnék úgy lenni, ahogy vagyok, csak egy kicsit jobban” – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze, akit arról kérdeztek, hogyan halad a rehabilitációja tavaly decemberi balesete óta. Úgy véli, augusztus elejére-közepére már teljesen jó állapotban lesz.

A türelmetlenség egy olyan kifejezés, ami minden betegre igaz. Aki azt mondja, hogy így jó, vagy ez így megfelelő, az álbeteg. Türelmetlen vagyok, viszont a felépülési ütemtervet tartom, sőt kicsit jobban is teljesítem. Gyógytornász jár hozzám, jól haladunk, otthon néha már a botot se használom

– mondta a lapnak a 91 éves Kossuth-díjas színművész, aki szeret tévét nézni és olvasni. „Érdekes, hogy ezelőtt nem voltam nagy televíziónéző, most nézem, főként a vetélkedőket. A televíziós csatornák tele vannak ilyen versengős műsorokkal. Maguk a műsorok nem igazán kötnek le, inkább az emberei reakciók érdekelnek. Ha valaki közel áll ahhoz, hogy nyerjen, azt meg szoktam nézni. Nem azért, hogy mit nyert, hanem hogy lássam, hogy viseli, hogy nyert. Vagy épp ellenkezőleg, hogy viseli, ha mindent elveszít” – fogalmazott. Bodrogi Gyula azt is elmondta, hogy nagyon szereti a vadászirodalmat és újabban sok verset olvas.

„Elkezdtem szeretni verset olvasni. Azt hittem, hogy a verset nem lehet olvasni, azt el kell mondani és kész. Most másképp látom. Egyébként is nagy kedvencem József Attila, de most, hogy olvasom is a verseit, már mást ad. Ugyanis, ha olvassa az ember a verset, többet megért belőle, mintha hallgatja. Egy újfajta örömöt találtam ebben” – emelte ki Bodrogi Gyula.