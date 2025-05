Kis szerep, nagy lóvé – Magyar Péter köréhez folyt a budapestiek pénze

Annak ellenére, hogy Magyar Péter szövetségese, Nagy Ervin, és felesége, a szintén színművész Borbély Alexandra nemrég arról nyilatkoztak, hogy a napjaik „rettegésben” telnek, mert attól tartanak, hogy lehallgatják őket, a könnyű keresetért nem félnek lehajolni. A Ripost értesülései szerint ugyanis Borbély nemrég egy tetemes összeget tett zsebre pusztán azért, mert két budapesti imázsvideóban is közreműködött.

Mint írták, egy olyan dokumentum birtokába kerültek nemrég, ami arról tanúskodik, hogy a színésznő megbízást kapott a Karácsony Gergely vezette Budapest egyik cégétől, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-től (BGYH) arra, hogy készítsen két videót, melyben a Széchenyi Fürdőt és annak szolgáltatásait reklámozza,

a hivatkozott szerződés szerint mintegy 800 ezer forintért.

Az egyik felvételhez kísérőszövegként Borbély azt írta, „miért nem mész el pár órára a Széchenyibe? – Kérdi a kis angyalka a vállamon – csak amíg a gyerekek a bölcsiben vannak. Hm? Fürödhetsz bent is, kint is. Szaunázhatsz, napozhatsz még novemberben is a teraszon, felszökhetsz a Pálmaházba, ami olyan, mint egy dzsungel, csak ülj bele a hintába, és ringatózz! Jöhet egy koktél? És tudom, hogy nem gondoltál erre, de képzeld itt van, egészen közel, a város közepén”.

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy a másik felvételt nem is lehet megtalálni a művésznő közösségi oldalán, annak ellenére, hogy

a szerződés szerint, egy évig kinn kellene lennie mindkettőnek. Így csak egy 75 másodperces filmecske érhető el.

Az eredményességről ugyan nincs kitétel a dokumentumban, pedig az nem túl „fényes”: mintegy fél év alatt pusztán 525 kedvelést kapott, és alig szóltak hozzá.

Az említett cég vezetője Borosné Szűts Ildikó, aki köztudottan DK közeli, – már a baloldali kormányok idején jelentős pozíciókat töltött be, hiszen a Magyar Posta, majd azt OTP Bank vezetője is volt – és irányítása alatt a vendégszám és a jövedelmezőség csökkent, viszont a vezetők díjazása és az irányító egységek száma durván megnőtt – emlékeztetett a Ripost.

Borbély Alexandra említett videóját alább nézheti meg:

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Julio Munoz

***