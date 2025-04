Eszetlen prémiumok a Gyurcsány-kádereknek – továbbra is hemzsegnek a régi elvtársak a Fővárosban

Az Origo összeállította azoknak a „régi elvtársaknak” a listáját, akik még mindig jól élnek a Karácsony Gergely vezette Fővárosi Önkormányzat farvizén.

Itt van mindjárt Mártha Imre, a Budapesti Közművek vezérigazgatója, aki már a Gyurcsány-korszakban is jól fizető tisztséget viselt, hiszen 2008 májusában nevezték ki az MVM vezérigazgatójává, de már előtte is meghatározó szerepet töltött be az állami energiacégben. Gyurcsány-világba való beágyazottságát mutatja, hogy

vezérigazgató-helyettesként már a politikai kapcsolattartásáért is ő felelt.

Mártha Imre nem is maradt adós a kinevezésért: azonnal több millió forintos szerződéshez juttatta az MSZP kampánygurujaként ismertté vált Szigetvári Viktor cégét.

Nem csoda, hogy a 2019-es fővárosi győzelem után azonnal tisztséget kapott Karácsony Gergelyéktől: 2020. január 1-től a FŐTÁV vezérigazgatójának nevezték ki, majd 2021-ben az akkor létrehozott Budapesti Közművek Zrt. vezérigazgatói székébe került.

Az Origo azzal a Draskovics Tiborral folytatja, aki 2004 és 2005 között a Gyurcsány Ferenc pénzügyminisztere, 2007–2008 között a kormányzati igazgatás összehangolásért felelős tárca nélküli minisztere, majd 2008–2009 között az igazságügyi és rendészeti miniszter volt. Most pedig a BKK igazgatósági elnöke.