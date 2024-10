Az örvény, ami lehúz – döntéseink, s ami azon túl vár

Kis emberek óriási nekiszánással véghezvitt vagy éppen meghiúsult, olykor szánalomraméltóan kis tettei – olykor pedig egy-egy visszavonhatatlan döntés története, amely megszületett, s amely lehúzza magával az érintetteket, mint egy örvény. Mert végtére is, mindenkinek reszket a keze olykor a ravaszon, ha mégoly' átvitt értelemben is...

K. Varga Bence talán sehol sem nevezi meg könyvében, de ihletforrása Kapuvár és környéke, ahol született és felnőtt; ha nem vallaná be, akkor is felismernénk néhány bekúszó tájszó miatt; itt élnek szereplői, a mit szól majd a falu-logikájába és bonyolult, kimondatlan hierarchikus viszonyok közé szorítva. Ennek kapcsán egyébként személyes kedvencem a Hullatologató, ahol elképesztő hitelességgel vázolja fel egy vidéki kocsmában fennálló viszonyokat, és itt megenged magának némi humort is, noha a történet minden, csak nem mókás. Az időnként be-behozott természetfeletti elem népi babonák és szürreálisba hajló fordulatok formájában jelenik meg, a jelek szerint valami palócokéhoz hasonló sorscsapásvárással ötvözve.

A csapás azonban nem jön, s ha mégis jön, leginkább önsorsrontásban jelenik meg, vagy a tehetetlen vergődés szimbólumai öltenek testet, és végzik el a piszkos munkát. A Repedések könyve nem vidám olvasmány, megoldást nem ad, igazából kérdéseket sem vet fel, de számtalan olyan szemszöget kínál az olvasónak, ami miatt érdemes lehet forgatni – s amiatt is, mert, ha néhol döccen is itt-ott a szerző tolla, jól megírt elbeszélések ezek. Elsőre különösképpen, ezért jó döntés volt a Fiatal Írók Szövetségétől, hogy a kiadása mellett döntött.