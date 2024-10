Nyitóképen: Karácsony Gergely és Jón Kalman Stefánsson egymásra talál

„Önök ismerik Jón Kalman Stefánssont? Nem? Pedig ő egy ismert izlandi költő, író. Idén Stefánsson úr volt a budapesti nemzetközi könyvfesztivál díszvendége. Valljuk be, nem vagyunk annyira otthon a kortárs izlandi irodalomban. Azonban az említett úr most tett róla, hogy el is forduljunk tőle egy örök életre. Egy ilyen könyvfesztivál az olvasás népszerűsítése mellett arról is szól, hogy jelesül a meghívott díszvendég bemutatja a hazája kortárs irodalmát, ráirányítva a figyelmet egyes művekre, szerzőkre. Nos, Jón Kalman Stefánsson nem így cselekedett. Magasról tett az irodalomra és a hazájára is, kőkeményen beleszállt Orbán Viktorba.

A Magyar Hangnak adott interjúban a következőket mondta a magyar miniszterelnökről:

»Válságnak vagy problémának nevezzük, holott arról van szó, hogy milliók kényszerülnek elhagyni az otthonukat. Ellenségként mutogatni rájuk kegyetlenség. Ezt csinálja az önök miniszterelnöke is. Ha van pokol, akkor Orbán Viktor ott fog égni sok ezer évig. Ez nem a személyes véleményem, ez egy valószínűsíthető forgatókönyv.«

Ez valami egészen szürreális. Idejön egy izlandi író és a saját hazánkban ilyeneket nyilatkozik a miniszterelnökünkről. Hol tartunk?

Egyvalamiről azonban megfeledkeznek az önmagukból kivetkőzve fröcsögő baloldali, liberális farkasfalka tagjai. Ezek az Orbán Viktor személye ellen irányuló nemtelen, aljas támadások, mint amiket például tegnap is láthattunk Strasbourgban, mind tovább erősítik a magyar miniszterelnököt és elszántabbá teszik a nemzeti, konzervatív tábort.

Úgyhogy kedves Jón Kalman Stefánsson, köszönjük szépen, hogy tovább építette Orbán Viktor népszerűségét.

Ezt hívják úgy pestiesen, hogy ilyen, amikor a fagyi visszanyal.”