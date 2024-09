„Mama kilógatta a képeit a présház falára” – művészettel gyógyítanak Csopakon

Nyitókép és fotók: Baska Balázs/Csopaki Művésztelep

Idén először hirdettek meg a nyári után egy őszi időpontot is. Ilyen sokan szeretnének kapcsolódni ehhez a különleges helyszínhez?

Talán nem szerénytelenség, ha azt mondom, hogy igen. Az őszi alkalom megszervezése tizenöt éves restanciánk, a hallgatóink, különösen a sok éve hűségesen visszajárók azóta jelezték egyre intenzívebben, hogy kevés a nyári bő egy hét, a további fejlődésük érdekében szívesen eljönnének még egyszer. Így végre belevágtunk, de a június elejihez képest kicsit más jelleggel. A hagyományt továbbépítve, új arculatot kapott idén a tábor, Daligogh projekt néven.

Ez egyben a rajziskolát is jelenti, ami újra üzemel Pesten, a belvárosban a művészetet tanulni vágyók számára.

Mivel a mostani őszi alkalommal nem tíz, csupán három napról van szó, rövidebb, de velősebb, feladatokkal és egy fontos újdonsággal is készülünk. Ha szerencsénk van, még egy kis balatonozás is belefér majd a programba; tavaly-tavalyelőtt szeptemberben még bőven strandidő volt ez idő tájt.

Mi ez az újdonság?

A már megszokott szakok – hangsúlyosan a rajz, festés, grafika, valamint a filmkészítés és divattervezés – mellett elindítunk egy pluszképzést, ami a mandalafestésből ad ízelítőt. Ezzel egyben jelezzük, hogy a jövőben szeretnénk nagyobb súlyt helyezni a lelkiségre, hogy még teljesebb, komplexebb legyen az élmény. Már a nyári táborban is irányított közös meditációval kezdtük a napot, és azt tapasztaltuk, hogy a diákok ezután sokkal jobban el tudták engedni magukat, sokkal jobban rá tudtak hangolódni a belsőjükre, ami természetesen az alkotás folyamatát, annak végeredményét is pozitívan befolyásolta.

A művészet gyógyít, szól az idei mottónk,

amit ez a lelki irányba való fokozottabb fordulás is nagyon szépen kiegészít. Az eredményt pedig a nagyközönség is láthatja majd, hiszen a nyári és őszi csoportok résztvevői közös kiállításon mutatkozhatnak be jövő tavasszal a belvárosi Nádor galérában. Ennek tudatában még nagyobb alázattal állnak neki a munkának.