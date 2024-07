Baska magyarul beszél

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

Melyik volt az erősebb késztetés, elmesélni az édesapja, nagyszülei kataklizmáját vagy megkísérelni begyógyítani önmaga örökölt sebeit?

Nem tudnék rangsorolni. Az biztos, hogy ez a történet és a gondolat, hogy egyszer valamilyen formában kezdenem kell vele valamit, már régóta forrt bennem, de hogy milyen traumafeldolgozási utat jár majd be, nem volt pontról pontra megtervezve. Csak azt éreztem, ha filmben dolgozom fel, annak három lábon kell állnia: egy történelmin, egy művészettörténetin és egy pszichológiain. Hogy utóbbi egyben a saját transzgenerációs traumám kezelése is lesz, arra azért sem gondoltam, mert korábban csak felületesen voltam tisztában ennek a fogalomnak a lényegével. Akkor értettem meg igazán, amikor a filmben megszólaló pszichológussal először leültünk beszélgetni, a kamera pedig rögtön élesben rögzítette is ezt. Így, bár nem az volt cél, hogy kigyúrjam magamból a saját érzéseimet, végül ez is hangsúlyosan benne lett. Ezért szeretem annyira a dokumentumfilmet: olyan, mint az élet, nem tudjuk, pontosan milyen véget ér.