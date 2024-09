Így zajlott az első világháború a mai Ukrajna területén

A Fortepan fotótárából válogatott képekkel most azt igyekszünk bemutatni, hogy nézett ki az élet a keleti fronton, a mai Ukrajna területén.

A Császári és Királyi Hadsereg katonái egy lövészárokban Dubie (Dub’je)környékén, 1915. A katonák kezében feltehetően a Mannlicher M1895 egyik változata látható, illetve kézigránátok. (Fortepan/ Komlós Péter)

A Monarchia csapatai előrenyomulnak a Bug folyónál, 1915. (Fortepan/Komlós Péter)

Az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregének Drachen típusú rögzített megfigyelő léggömbjének bemutatója a keleti fronton, 1916. (Fortepan/Österreichische Nationalbibliothek)

Az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében 1890-ben indítottak nyolc önkéntes tiszt számára egy ballonostanfolyamot, három évvel később pedig életre hívták a katonai repülés első hivatalos, ballonalakulatként működő szervezetét. A repülés óriási változásokon ment keresztül a századfordulón, így a ballonok helyett már léghajók és repülőgépek uralták az égboltot a háború előestéjén.

Zaliscsiki főtere romokban, 1915. (Fortepan / Österreichische Nationalbibliothek)

Az újjáépített Böhm Ermolli vasúti viadukt átadása 1915. november 8-án. (Fortepan/Österreichische Nationalbibliothek)

A képen középen Eduard Böhm-Ermolli tábornok látható, aki 1914 augusztusának végétől a cs. és kir. 2. hadsereg parancsnokaként szolgált az orosz fronton, 1915 szeptemberétől pedig a Böhm-Ermolli hadseregcsoport parancsnoka is volt egyben. Markó Árpád tudós katonatiszt naplójában megemlékezett egy Böhm-Ermollival folytatott beszélgetéséről.

„Hadseregparancsnokunk, Böhm-Ermolli lovassági tábornok többször kijött hozzánk, vezérkari főnöke, a híres dr. Bardolff tábornok kíséretében, s többször nálunk is ebédelt. Egy alkalommal mondja felém fordulva, hogy mivel az ő hadserege túlnyomó részben magyar csapatokból áll, voltaképpen magyar hadvezérnek érzi magát, s mosolyogva hozzáfűzi: illene talán nevét megmagyarosítani? Adjak neki tanácsot, hogy fordítsa magyarra mostani neveit. Látva, hogy az ügyet humorosan kezeli, azt feleltem, hogy ez így nehezen oldható meg, mert Excellenciád egyik neve Böhm, tehát cseh, a másik pedig Ermolli, olasz, és sajnos a magyar embernek egyik nemzet sem rokonszenves. »Igazad van – mondja hangosan nevetve – hát megmaradok eddigi nevemnél.«”

Háborús pusztítás Bibrka városában, 1916. A háttérben a Boldogságos Szűz Mária könyörgése templom. (Fortepan/Glatz Ödön)

Császári és Királyi Hadsereg egyik páncélvonata Tjazivban. A felvétel 1917. május 21-én készült. (Fortepan/Österreichische Nationalbibliothek)

A páncélvonat ötletével az oroszok rukkoltak elő 1914-ben, de az eszköz használata nem előzmények nélküli, hiszen a búr háborúban már alkalmaztak megerősített vonatokat. A háború kitörésekor azonnal be is vetették a páncélvonatokat Galíciában. Az orosz sikereken felbuzdulva az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében is elkezdték a páncélvonatok építését.

Eleinte különféle kocsikból összeállított szerelvényekkel próbálkoztak: a szerkocsis gőzmozdonyhoz lövészkocsi, parancsnoki jármű, gyalogsági jármű, forgatható tornyos lövegkocsi, valamint vasúti szerszámokkal és alkatrészekkel megrakott pőrekocsi csatlakozott. Utóbbit szükség esetén előre is lehetett gurítani, hogy ellenőrizzék, a pálya nincs-e aláaknázva.