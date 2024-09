Gyöngyélet a Corvin téren – Klárisok a nyakunkon

Nyitókép és fotók: Hagyományok Háza

Olyan, mint egy pici ékszerdoboz, mondjuk sokszor a szívünknek kedves helyekre, amelyek mint egy bájos kis mese őrzik magukban az örökkévalóság apró darabkáját. A Hagyományok Házában nemrég megnyílt Gyöngyélet kiállításra pedig legalább duplán használható ez a kifejezés. Egyrészt a téma, másrészt a különleges tér miatt: a népi ékszerek 20–21. századi tovább élését bemutató minitárlat a Budai Vigadó pinceszintjén kapott helyet. Az itt található Lajos terem nem várt ajándékként bukkant elő az épület felújítása során; az egykor borlerakatként használt helyiség középkori falaival önmagában megemeli az aktuálisan benne látható tárgyakat. Ezért kifejezetten jó kurátori döntés volt, hogy a kortárs iparművészek és dizájnerek a magyar paraszti kultúra anyag-, forma- és motívumvilágára támaszkodó munkáit itt mutassák be – igaz, a helyszűke miatt valóban csak tablószerű, figyelemfelkeltő jelleggel. Mindez azonban nem vesz le az élvezeti értékből. Ha órákig nem is, de hosszú perceken át el lehet veszni a zömében gyöngyből készült darabok nézegetésében, különösen, ha a kalárisok, fülbevalók, karkötők, övek és egyéb díszek mögé képesek vagyunk odaképzelni a korabeli – főként női – sorsokat. Ebben segítenek a jellemzően a múlt század fordulóján, első harmadában készült fotók is, amelyek láttán az ember egyszerre érezhet felszabadultságot és irigységet. Valószínűleg nem sokunknak volna kedve többkilós pártában vagy soksoros, mellig lelógó gyöngy nyakláncokban vonulni az utcán, az ezek is jelképezte világos kódrendszer – ki van eladósorban, ki kelt már el, ki a szegény, ki a gazdag – viszont ma is nagy segítség lehetne többek között a párválasztásban vagy egyáltalán, az egymás közötti őszintébb közlekedésben. Amellett, hogy eleve vétek lenne veszni hagyni a sárközi, palóc, moldvai vagy kalotaszegi viseletek kiegészítőiben is hordozta szépségét; most mindre láthatunk egy-egy kiemelkedő példát. Ha pedig egy személyes kedvencet kellene választani, egészen biztosan arra a fa nyakláncra szavaznék, amely a kalotaszegi festett bútorok motívumkincsét hívta meglepő és nagyon egyedi játékra.