Buda vára nem csak a turistáké, sőt: így telik meg kulturális élettel az ősi városrész

Életre kelt a Budavári Palota előtti térség, a Savoyai-terasz is. Esténként huszonévesek táncolnak az MNG előtt kedvenc zenéikre tíz óráig,

és utána is sokáig fent maradnak, hogy a város felett kitáruló miliőben élvezzék a társasági életet.

„Az emberek gondolkodásában régóta az él, hogy a Budai Vár a turistáké, ezért ritkán jönnek fel ide. Több száz olyan fiatallal találkoztunk, akik budapesti létük ellenére sohasem jártak még a Palotanegyedben, akadt olyan, aki nem tudta, hogyan kell a Várba feljönni. A Nemzeti Hauszmann Program alapvetése, hogy a Várat nem a turistáknak hoztuk létre. Az általunk megalkotott programsorozatnak is az a lényege, hogy a magyaroknak ismét kedvelt kikapcsolódási helyszíne legyen a Vár és azt kell látnunk, hogy az idei nyárra sikerült ezt a tervünket teljesíteni” – mondja a Jazz&Wine ügyvezetője, Sára Tibor, aki arra is emlékeztet, hogy hagyományosan a Palotanegyed igazgatási terület volt. „Elsősorban az önszerveződő fiatalok közössége fedezte fel magának a legendás Ifjúsági Parkot, a történelmi városrész utoljára ekkor volt vonzó a fiatalok számára.” A Savoyai-teraszon ma a csellóművésztől a cigányzenekaron át számtalan vendégművész szórakoztat, de a dj-k kiválasztására is nagy hangsúlyt fektetnek.

A csöndes, zárt Oroszlános Udvarba is életet vittek a szervezők,

itt kezdődött el a Budavári Kertmozi, amely szeptember végéig kultikus, közönségfilmek vetítésével várja a filmek szerelmeseit. A tervek szerint nyitnak a magyar filmek felé, sőt online közönségszavazással állítják össze a moziműsort. Innen az Oroszlános Udvarból újabb kávézóba érkezünk. A Szent István Kávéházba az irodalmi kávéházak szellemiségének ihletésében szűkebb együttlétben gondolkodtak a szervezők. Ez a Történelmi Kaszinó otthona, ahol művészettörténészek, történészek meghívásával egy-egy téma köré rendeznek beszélgetéseket. A tervek szerint folytatódni fog és ki is bővül, a szervezők az Országos Széchenyi Könyvtárba vagy a Budapesti Történeti Múzeumba szeretnék bevinni a szellemi találkozókat.