Demeter Szilárd: A nagyszüleim legnagyobb becsben tartott könyvei a Biblia, a Petőfi-összes és a kalendárium voltak

Nagyszeben bevétele századfordulós képes levelezőlapon (OSZK/Jeles napok)

Ebből is látszódik, hogy OSZK égisze alatt 2007 januárja óta működő Jeles napok jóval több, mint egyszerű felsorolása az ünnepeinknek. Különösen most, hogy a honlap mind tartalmát, mind arculatát tekintve új köntösben lépett a nagyközönség elé: a közel 1800 ünnepoldalt – köztük nemcsak az állandó, de a változó dátumú és mozgóünnepeket is beleértve – tartalmazó online gyűjteményt Rózsa Dávid, a Nemzeti Könyvtár főigazgatója, Demeter Szilárd, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke és Sudár Annamária, a Széchényi-könyvtár kulturális menedzsere, a honlap egyik főszerkesztője mutatta be néhány napja.

Rózsa Dávid beszédében kiemelte, hogy a Jeles napok majdnem két évtizede ad ábrázatot az időnek.

Mára 1028 évforduló, 691 ünnep, ebből 300 egyházi ünnep, 45 jeles nap, továbbá 1124 kiemelt magyar nap és 278 világ- és nemzetközi nap leírása olvasható benne.

„A leírásokon, ismertetéseken alapuló óriási, mindannyiunkról szóló információtömeg azt üzeni nekünk, hogy az év hétköznapokból és ünnepnapokból áll.

Az OSZK égisze alatt működő Jeles napok online tartalomszolgáltatás emellett a tudásalapú társadalom erősítéséről is szól, ahogy a Copia, azaz a legnagyobb magyar digitális kéziratgyűjtemény és a Bibliotheca Corvina Virtualis is, amellyel összegyűjtjük és elérhetővé tesszük a világban szétszóródott corvinákat”– mondta a könyvtárigazgató.

Hozzátette, a Jeles napok szolgáltatásra a nemzeti közgyűjteményekben őrzött kulturális javak ernyőfelületeként is tekintenek, amely jelenleg a Magyar Elektronikus Könyvtár mellett a Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Digitális Irodalmi Akadémia anyagait használja fel.

Demeter Szilárd mindezzel kapcsolatban felidézte, hogy nagyszülei legnagyobb becsben tartott könyvei a Biblia, a Petőfi-összes és a kalendárium voltak, utóbbi nyújtotta nekik a bölcsesség tárházát, a kapaszkodót, az értékes ismereteket.

„A Jeles napok a mi virtuális kalendáriumunk.

A nagyszüleim kalendáriumához hasonlóan innen is »lélekmankókat« kaphatunk, amelyek megtámaszthatnak minket.

Kultúrafogyasztó társadalomban élünk, a kulturális termékek tömege ömlik ránk minden platformon. Bárhol, bármilyen tartalmat elérünk, de ezzel megszűnt a kitüntetett tér és idő, képletesen a helyébe lépett a »sehol«. Hogy el ne vesszünk, tájékoztatást adhat nekünk a Jeles napok gyűjteménye” – szögezte le.