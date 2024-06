A mentális birodalom

Geography is destiny (a földrajz maga a végzet) – hangzik az angolszász politikumban jól ismert bölcsesség. Magam – a gazdaságföldrajz-tudós Cséfalvay Zoltán tanítványaként – politikai eszmélésem első pillanatától úgy tekintek a hegyekre és a folyókra, az ásványkincsekre és a sajátos helyi kultúrákra mint az eleve elrendeltség, a közéleti hírek és események mögött húzódó determinizmus forrásaira. David Livingstone a Queen’s University Belfast földrajzprofesszora, tudomány­ágának egyik legjelesebb élő képviselője Európában. Korábbi köteteiben olyan izgalmas témákkal foglalkozott, mint hogy miként befolyásolja a földrajz a forradalmak kitörését és lefolyását vagy éppen a tudományos ismeretek felhalmozását és elterjedését. Új könyve, a The Empire of Climate (az éghajlat birodalma) sem kevésbé érdekes: a nagypolitika klímához fűződő viszonyát elemzi Hérodotosztól a globális felmelegedésig.