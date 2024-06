A kertember 24.: Benti cica, kinti macska – 2. rész

Az akkor az akkor volt, a most meg most van. Az akkor akkor volt úgy nagyjából, amikor a fiúk kitűzték a csillagos-sávos lobogót a Hold világos oldalára, majd imbolyogtak körülötte egy darabig (kis lépések taktikája), a kertember meg még gyerek. De az is lehet, hogy éppen aznap. A macska mindig talpra esik. Ez a tudás lett birtokba véve. De persze nem mindig. A kertgyerek akrobatást játszik azzal a macskával, ott, az Ördögárok utcában, ami akkor még falu. De a sátán settenkedik már. Nem kegyetlenkedés történik, abból kiindulva, hogy a gyerekek azért a maguk módján kegyetlenek, fatális véletlen csupán, baleset.