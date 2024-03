Nem fogja elhinni, melyik a németek 10 kedvenc magyar filmje!

Nyitókép: montázs/NFI, Uránia Filmszínház



Nemrég zárult a Berlini Filmfesztivál, ez adta az ötletet a Magyar Filmadatbázisnak, hogy összeállítsa, melyek jelenleg a legnépszerűbb magyar filmek a németek szerint. A Filmstarts.de online filmadatbázis adatai alapján készült TOP10-es listát a Saul fia vezeti, melyet a Mephisto követ, illetve dobogós lett A feleségem története is.

Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó két filmje is a legkedveltebb filmek között szerepel.

A tíz film közül mindössze egy olyan van, mely 2000 előtt készült. A torinói ló és a Kontroll éppen lecsúszott a listáról.

1. Saul fia

Saul (Röhrig Géza) sonderkommandós Auschwitzban. Feladata, hogy segítse a halálgyár zavartalan működését. Egy nap felismerni véli a fiát egy halott gyermekben. Elhatározza, hogy eltemeti. Nemes Jeles László 2015-ös filmje újradefiniálta a holokausztfilm műfaját. A cannes-i filmfesztivál nagydíja mellett a legjobb külföldi filmnek járó Oscart és Golden Globe-ot is elnyerte.

2. Mephisto

Szabó István 1981-es eposza a magyar filmek közül elsőként nyerte meg a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjat. Hendrik Höfgen (Klaus Maria Brandauer) amikor eljátssza Mephistót a Faustban, az ország legfelkapottabb színésze lesz. És az is marad, miután a náci párt átveszi a hatalmat. Barátai, felesége elmenekülnek, de ő megköti a maga kis kompromisszumait, hogy ne kelljen lemondani a sikerről.

3. A feleségem története

Enyedi Ildikó 2021-ben készült alkotása Füst Milán regénye alapján készült Gijs Naberrel és Léa Seydoux-val a főszerepben. Störr kapitány szeretnivaló, fájdalmasan becsületes figuráján keresztül, elemi módon, az érzékeinken át értjük meg az élet összetettségét, titokzatosságát, törékeny szépségét, megfoghatatlan, uralhatatlan jellegét.

4. Taxidermia

Pálfi György kronologikus szerkezetű filmje, Parti Nagy Lajos novellái alapján készült 2005-ben. Hőse egy család három egymást követő generációja. Sorsuknak alakulása egyfajta szubjektív történelemkönyvként tárja elénk a XX. század második felének legjellemzőbb életérzéseit.

5. Testről és lélekről

Enyedi Ildikó a test és lélek ellentmondásos viszonyán keresztül a szerelem törékeny csodáját mutatja meg. A film elhozta a 2017-es Berlinale fődíját, az Arany Medvét. A filmben nyújtott alakításáért Borbély Alexandrát az Európai Filmakadémia a legjobb színésznőnek választotta. A filmet 2018-ban Oscar-díjra jelölték, bekerült a legjobb öt idegen nyelvű alkotás közé.

6. Post Mortem

Bergendy Péter 2021-ben bemutatott filmje az első igazi magyar horrorfilm, amely egy különleges korban, az első világháború és a spanyolnátha-járvány után játszódik. A film látványos jeleneteit a Szentendrei Skanzenben forgatták. Elképesztő vizuális effektusokkal, valamint mindig új fordulatot tartogató forgatókönyvvel rémíti és lepi meg a nézőt.

7. Kojot

Kostyál Márk 2017-ben bemutatott alkotásában Misi megörökli nagyapja házát és birtokát. Elkezdi újjáépíteni a házat, de ezzel a helyi kiskirály érdekeit sérti. Ezzel kemény küzdelem kezdődik a vagyonért, a szerelemért és az életért. A Kojot egy olyan akciódráma, amely a vidéki Magyarországon lévő kiskirályokról és az ellenük fellépő kisemberekről szól.

8. Napszállta

A Napszállta egy 2018-ban bemutatott magyar–francia filmdráma, Nemes Jeles László második nagyjátékfilmje. Az alkotás meghívást kapott a 75. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyszekciójába, valamint a 2018-as Torontói Nemzetközi Filmfesztiválra. A történet 1913 -ban, a béke utolsó napjaiban játszódik Budapesten. Leiter Írisz hosszú évek után tér vissza, s a korán elárvult fiatal lány minden vágya, hogy néhai szülei legendás kalapszalonjában kapjon munkát. Az új tulajdonos, Brill Oszkár azonban elutasítja, és mindenáron igyekszik eltávolítani a városból.

9. Viharsarok

Megtalálni igazi önmagunkat olyan utazás, mely ismeretlen, ködös vidékre vezet – távol mindentől, amiben valaha hittünk. A Viharsarok című film a kamaszkor drámája: mozgalmas, érzelemmel telt története önmagukat kereső kamaszok felnőtté éréséről szól. Szabolcs Bernarddal együtt egy német futballcsapatban játszik. Szobatársak, legjobb barátok, elválaszthatatlanok. Egy vesztes mérkőzés és csúnya vita után Szabolcs átgondolja életét és hazamegy Magyarországra az egyszerűbb élet reményében. Azonban ez a magány nem tart sokáig. Hazatérése után hamarosan találkozik Áronnal és kölcsönös vonzódás alakul ki a fiúk között, amikor Szabolcsot váratlanul felhívja Bernard, hogy Magyarországra érkezett.

10. Fehér isten

A legrégebbi szövetségek is felbomolhatnak. A hosszú békét is követheti háború. Az ember legjobb barátja a kutya: de ha rosszul bánik vele, a hű társ a gazdája ellen fordulhat. És mert erősebb, gyorsabb, vadabb nála, nagyon veszélyes ellenfél válhat belőle. Egy új rendelet szerint a korcsokat be kell jelenteni, minden példányt összeírnak, amelyik nem fajtiszta. Dániel viszont nem akar súlyos ebadót fizetni átmenetileg nála lakó lánya kedvencéért, Hágenért. A kislány hiába tiltakozik, kidobja a kutyát. Míg Lili egyre kétségbeesettebben keresi az állatot, az egyre borzasztóbb helyekre sodródik. Egy kóbor falka tagja lesz, harci kutyává képezik ki, viadalokon fogadnak rá, majd a sintérek fogják el. Amikor az egyre dühösebb négylábúnak sikerül kiszabadulnia a rács mögül, társai követik, és elözönlik Budapest utcáit. Aki valaha ártott nekik, meglakol. De a régi gazdi nem adja fel. Ő szembe akar nézni egykori barátjával, még akkor is, ha az addigra félelmetes, pusztító fenevad lett.