Akár Bobby Ewinggal vagy a T-1000-essel is találkozhatunk – Messze sem kell mennünk

Sci-fik, könyvek, képregények, társasjátékok és a cosplay szerelmesei! 2024. április 5. és 7. között immáron ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Comic-Con Prague, a népszerű popkulturális fesztivál a prágai O2 universe-ben. A rajongók olyan ikonikus karakterrel találkozhatnak, mint Arnold Rimmer a Red Dwarfból, de további nagy nevek is felbukkannak a beharangozott vendégek listáján.

Tavasszal így Prága ismét a képregények, filmek és sorozatok rajongóinak paradicsomává válik,

egyben főszerepet kapnak a saját, egyedi készítésű jelmezek, a videójátékok, társasjátékok, könyvek és képregények. A Comic-Con Prague az 5. évforduló alkalmából számos sztárt lát majd vendégül.

„Chris Barrie, a brit színész, aki leginkább Arnold Rimmer alakításáról ismert a Red Dwarfban, biztosan itt lesz velünk, hogy együtt ünnepeljük a születésnapot, de más Hollywood-i csillagokkal is tárgyalunk, és fokozatosan jelentjük be őket. A listára különösen nagy gondot fordítunk, mert ez az ötödik év már egy kisebb évforduló.” – mondja Pavel Renčín, annak az Active Radio-nak a marketingigazgatója, amely az eseményt szervezi.

De szintén találkozhatunk a prágai eseményen Patrick Duffy-val, avagy a jól ismert Bobby Ewinggal a Dallasból, aki Scherer Péterrel nemrég itthon forgatott, valamint a meghívott vendégek között szerepel

Robert Patrick, a T-1000-es modell a Terminátor 2. – Az ítélet napjából,

Warwick Davis, avagy a Leprechaun gyilkos koboldja, vagy éppen a képregényes alkotó, Stjepan Šejić, aki a videójátékokban is feldolgozott The Darknessről vagy éppen az itthon a Fúzió-antológiában elérhető Witchblade-ről ismert, nem utolsó sorban a Magyarországon omnibus kiadásban megjelent Transmetropolitan rajzolója, Darick Robertson is jelen lesz.