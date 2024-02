Guinness-rekorder és UFO-hívő – 50 éves lett a világ egyik legismertebb popikonja

Az angol énekes és dalszerző, Robbie Williams a poptörténet meghatározó alakjai közé tartozik: sok millió eladott lemez fűződik a nevéhez, koncertjein pedig a legnagyobb arénák is megtelnek. A Grammy-díjra jelölt, tizennyolcszoros BRIT Díj-győztes énekes karrierje a Take That együttessel kezdődött 1990-ben. Öt év közös siker után azonban otthagyta a bandát, akikkel közösen 25 millió lemezt adott el, és szólókarrierbe kezdett. A zenekar egy évvel később fel is oszlott. Az egykor a csapat fenegyerekeként számon tartott Robbie sokáig szóba sem állt egykori csapattársaival. Ezután több albumot adott el az Egyesült Királyságban, mint bármely más brit szólóénekes a történelem során,

az egész világon eladott lemezei száma pedig már 70 milliónál jár.

Kevesen tudják, hogy Williams bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe is, amikor meghirdette 2006-ban a világ körüli turnéját, mert egyetlenegy nap alatt 1,6 millió koncertjegyet sikerült eladnia. 2004-ben pedig bekerült a UK Music Hall of Fame-be, miután megszavazták a '90-es évek legnagyobb művészének.

Na, de vissza a kezdetekhez...

Robbie Williams az angliai Burslemben született. Egyéves volt, amikor szülei beköltöztek a The Red Lion nevű pubba, mivel ők üzemeltették a kocsmát. A hely az angol harmadosztályban szereplő Port Vale FC stadionja mellett volt, így gyermekként Robbie a csapat lelkes szurkolója volt, és arról ábrándozott, hogy egyszer majd híres futballista lesz, de egy idő után ráébredt, nem elég tehetséges ahhoz, hogy a példaképei nyomdokaiba lépjen. „Balhátvéd voltam. Soha nem voltam elég jó ahhoz, hogy profi legyek” – nyilatkozta egy interjúban. A popikon azonban nem bánkódott sokat amiatt, hogy nem lett belőle ismert labdarúgó. Ahogy szintén ebben az interjúban fogalmazott:

az az álma, hogy stadionokat töltsön meg, énekesként vált végül valóra.

Williams a mill hill-i Általános Iskolába járt, és elég megosztó személyisége volt – egyik általános iskolai tanára például így emlékezett a gyermek Robbie-ra:

Williams nem volt mindenki kedvence, néhány tanuló egy kicsit nagyképűnek és törtetőnek tartotta.

De feltétlenül kitűnt abban, hogy a játékok nagy részében részt vett. Meglepődtem, amikor később a Take That-ben láttam, mert én úgy emlékeztem rá, mint egy 9 éves kövér kisfiúra.”

Williams hároméves volt, amikor szülei elváltak. Apja, színész volt, édesanyja a válás után egyedül nevelte két gyerekét. Az énekes elmondása szerint ő az, aki a legközelebb áll hozzá, és ő volt az is, aki észrevett egy újsághirdetést, amelyben egy fiúcsapathoz kerestek új tagot, és ahova felvették az akkor 16 éves fiút – ez volt a Take That. Williams később hálából édesanyjának dedikálta a One of God's Better People című dalát.

Az énekes 1985-ben kezdte meg tanulmányait a St. Margaret Ward Római Katolikus Középiskolában. Érdekesség, hogy gyermekkorában színész szeretett volna lenni, nem pedig énekes. Kapcsolata a zenével 1977-ben kezdődött, amikor előadta a Summer Night című dalt, John Travolta dalát a Grease című filmből, a spanyolországi Torremolinos-ban.

A zenész korai karrierje végül mégsem ekkor, hanem a Take That nevű popegyüttessel kezdődött, ami 1990-ben alakult az Egyesült Királyságban.

A Take That-tel közös években Williamsnek hét darab toplista első helyezett dala született, azonban 1995-től Robbie egyre frusztráltabbnak érezte magát a bandában, s elment Glastonburybe az Oasis partijára, azt követően el is hagyta az együttest. Miután otthagyta a bandát, egyre népszerűbb lett. 1996-ban elkészítette a Freedom című számot, amely George Michael dalának feldolgozása volt. A dal a 2. helyen végzett az Egyesült Királyság slágerlistáján, 26 hellyel megelőzve az eredetit.

Ezután – az immáron szólóban utazó – popénekes részt vett egy reklámkampányban, amely a drog és az alkoholizmus ellen szólt. A dolog érdekessége, hogy a kampány alatt meghízott, szakállat növesztett és szakadt ruhákban jelent meg mindenhol. Egy nyilvános szereplést követően az Oasissal, Noel Gallagher csak így emlegette őt: „az a kövér táncos a Take That-ből”.

Ebben az időszakban ugyanis állandó súlyproblémákkal és depresszióval küzdött, és egyre jobban rongálta a szervezetét az alkohol és a drog,

amiért nem igazán gondolta volna bárki is, hogy egyszer igazán sikeres szólóénekes válik majd belőle.

Nem sokkal ezután kiadta első kislemezét, az Old Before I Die-t. A korongot Williams közösen írta Eric Baziliannal és Desmond Childdal – 1997 áprilisában jelent meg. Második kislemeze, a Lazy Days 1997 nyarán debütált, ekkor az énekes éppen elvonókúrán volt, de megengedték neki, hogy a videoklip készítésének idejére kijöjjön a klinikáról. Maga az album 1997 szeptemberében jelent meg, nem sokkal azután, hogy Williams kijött a rehabilitációs klinikáról, ahova Elton John vitette be súlyos alkohol- és drogproblémái miatt.

Tudtad? Az Angels című dalt egy ír zenésztől, Ray Heffernan-tól vásárolták, és Williams írta át Guy Chambers-szel – 1997 decemberében jelent meg. A dal az énekes bestsellere lett Angliában, kétszeres platinalemez lett a BPI-n. Nagy siker lett Európa-szerte és Latin-Amerikában is, világszerte több mint 2 millió példányt adtak el belőle.

I've Been Expecting You: Európai siker 1998-ban

Az I've Been Expecting You című album anyagát Williams és Chambers 1998 tavaszán Jamaicában kezdte el készíteni. A Millennium című dalt John Barry James Bond filmzenéje inspirálta, és ez lett az énekes első No. 1 kislemeze az Egyesült Királyságban, 1998 szeptemberében jelent meg, és azonnal lesöpörte az All Saints együttest a lista éléről. Amikor az I've Been Expecting You című album kijött 1998. október végén, rögtön az első helyre került a brit album listán, az év legnagyobb példányszámban eladott lemeze lett az országban, valamint kétszeres platinalemez lett.

A No Regrets lett az egyik leghíresebb dal a lemezről – köszönhetően a Take That-el töltött napoknak.

A következő korong, a The Ego Has Landed 1999 júliusában jelent meg az Amerikai Egyesült Államokban, ám nem lett akkora sikere, mint Európában. Ezután kisebb csoda történt – legalábbis a poprajongók számára –, hiszen több év kihagyás után 2010-ben újra összeállt a Take That, és vadi új Progress című albumjukkal újra világ körüli turnéra indultak.

„Egyszerre mind az öten még egyszer újra egy helyiségben találjuk magunkat. Olyan álom volt ez, mely úgy tűnt sosem valósul meg. Most pedig úgy áll a dolog, hogy együtt csinálunk lemezt. Elmondhatatlan öröm volt újra együtt lenni Robbal” – nyilatkozta egy közleményben Owen, a csapat egyik tagja.

Mint ismert:

Robbie Williams a 2000–2010 közötti évtized harmadik legtöbbet hallgatott zenésze volt az Egyesült Királyságban – Madonna és a The Beatles után.

Ezután újabb szünet következett, majd 2012-ben a Take The Crown című új albumával tért vissza az immár családapa Robbie. Merthogy időközben – 2006 májusában – kezdett el randizni az amerikai színésznővel, Ayda Fielddel, akit négy év után, 2010-ben feleségül is vett. A pár Beverly Hillsben mondta ki a boldogító igent egymásnak, s az évek alatt négy gyermekük született, ebből kettő béranyától: két kislány, Theodora és Colette, valamint két fiú, Charlton és Beau.