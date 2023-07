Washingtoni törvényhozás: vitáznak az UFO-król, aztán szabályoznák őket

Ryan Graves, egy másik volt haditengerészeti vadászpilóta azon több tucatnyi pilóta közé tartozik, akik állításuk szerint 2014-2015-ben az Egyesült Államok keleti partjainál naponta észleltek az Egyesült Államok keleti partjainál figyelemre méltó repülési tulajdonságokat mutató azonosítatlan tárgyakat. Graves az Americans for Safe Aerospace (Amerikaiak a biztonságos repülésért) ügyvezető igazgatója.

A mostani meghallgatás amiatt is lényeges, mert a kongresszus az UFO-kal kapcsolatos szabályozáson is dolgozik. Július 13-án a szenátus többségi vezetője, Chuck Schumer, demokrata new york-i, és másik öt szenátor együtt egy olyan figyelemre méltó javaslatot nyújtott be, amely

meghatározza a „nem emberi intelligencia”, valamint az „UFO-balesetek felkutatási és visszafejtési programjának” fogalmát.

A javaslat arra is kitér, hogy az amerikai kormánynak le kell foglalnia minden „nem emberi intelligenciára” utaló biológiai bizonyítékot, amely magáncégek birtokában van. Schumer azt állítja, hogy „személyek hatalmas hálóját” tárták fel, akik azt állítják, hogy az amerikai kormány hosszú ideje titkolja az UFO-kal kapcsolatos információit az emberek elől.

Marco Rubio republikánus floridai szenátor, a szenátus hírszerzési bizottságának alelnöke szerint, amit Grusch és társai állítanak az

vagy teljesen igaz, vagy van néhány nagyon okos és fontos pozíciót betöltő személy, akik a bolondját járatják a szenátorokkal.

Rubio szerint az amerikai hírszerző ügynöskégeit felügyelő hatóság hitelesnek nevezet Grusch állításait. Michael Shellenberger oknyomozó újságíró júniusban arról számolt be, hogy az amerikai kormány vagy magánszervezetek legalább egy tucat "nem emberi" eredetű űrhajó birtokában vannak. Az elmúlt években a CIA volt igazgatói, valamint az NSA jelenlegi igazgatója is meglehetősen „furcsa” megjegyzéseket tettek az UFO-kal kapcsolatban. Rubio szerint egyre többen kezdenek megnyílni a témával kapcsolatban.

John Ratcliffe, Donald Trump korábbi hírszerzési igazgatója arról számolt be 2021-ben, hogy az UFO-k olyan technológiát alkalmaznak, amelyekkel az emberiség nem rendelkezik és nem tud védekezni, és azt is megerősítette, hogy az amerikai megfigyelő műholdak képeket és videókat is készítettek már UFO-król.