A balos művészettörténész nekiment Karácsonynak: „Ilyen fantáziátlan, szimpla, üres valamit átadni, és erre büszkének lenni...”

Oltai Kata művészettörténész, kurátor volt az egyik vendége a Magyar Hang Kultúrtáj című műsorának. A konzervatív jobboldalt sokszor ostorozó Oltai – természetesen a szokásos kormánykritikán túl – meglepő módon most az ellenzékbe is beleszállt, legalábbis a fővárosi holdudvarába, az ellenzéki kerületekbe, illetve magába a főpolgármesterbe is.