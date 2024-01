„A magyarok elsődleges kultúrája a könnyűzene” – és már diplomázhatunk is belőle

A most létrejövő akadémia célja, hogy a hazai könnyűzenei oktatást nemzetközileg is elfogadott szintre emelje, és a PEMA intézményében valósul majd meg a Petőfi Kulturális Ügynökség tehetséggondozásra fókuszáló oktatási programja is, miközben új kulturális és rendezvénytér, valamint összművészeti alkotóműhely jön létre.

Demeter Szilárd, a Petőfi Kulturális Ügynökég vezérigazgatója a bejelentő sajtótájékoztatón hangsúlyozta,

„ évek óta az egyik tételmondatom, hogy a magyarok elsődleges kultúrája régóta a ma már inkább popkultúrának nevezett könnyűzene, és hogy ennek saját karaktere van”.

Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy már a beatkorszak kezdetén az Illés hozzáadott értékként olyan színt hozott be a könnyűzenébe, ami saját kultúrává formálta a beatzenét. Az igazán jó magyar alkotók és előadók azóta sem tértek le erről az útról, ennek a saját karakterű zenei kultúrának az egyik legnagyobbja pedig a Kőbányai Zenei Stúdió egykori alapítója és ügyvezető igazgatója, Póka Egon volt.

„Ezért is tartjuk fontosnak, hogy pár évtizedes késéssel a Póka Egon által megálmodott intézményben »nem középiskolás fokon« taníttassuk a magyar zene legtehetségesebbjeit azért, hogy »egész népünket« taníthassák. Másfelől stratégiai fontosságú, hogy legyen kiemelkedő minőségű saját kultúránk annak céljából, hogy versenyképesek lehessünk a mindent felemésztő globális szórakoztatóiparban. Meg hogy egyáltalán megmaradjunk annak, akik voltunk, akik vagyunk és akik akarunk lenni.”

Az eseményen Demeter Szilárd két, ehhez a misszióhoz szervesen tartozó „alapdokumentumot” is bemutatott, illetve szimbolikusan átadott Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora számára. Az egyik a már 2020-ban elkészült hosszú távú Magyar könnyűzenei stratégia, amelynek kapcsán elkezdődött az egyetemi alapképzés tervezése is Póka Egonnal közösen. A zenész egy évvel később halála után „erkölcsi kötelességemnek éreztem, hogy ez az álom valóra váljon. Ahogyan most meg is történt.

A Póka Egon Művészeti Akadémia a hazai könnyűzenei piramis teteje lesz."

A másik dokumentum a december elején megjelent Magyar Rocktörténet – ’60 ’70 című képregény. A kétkötetesre tervezett mű száz-száz oldalon mutatja be egy kitalált szereplő, Pallaghy Karcsi, közepesen tehetségtelen rockzenész élettörténetét, az első rész az 1960 és 1980 időszakot, a magyar rock- és beatzene hőskorát öleli fel, felvonultatva a hazai zenei élet fontos eseményeit és ikonikus alakjait.

„A könyv ötletgazdája én magam voltam. A mintát a híres Képregényes rocktörténet adta, ami gyerekkorom egyik kedvenc olvasmánya volt, ezt bújtam, miközben a Vadászatot hallgattam bakeliten. Ez is bizonyítja, hogy a korábban említett tételmondatom – a mi elsődleges kultúránk a könnyűzene – megállja a helyét, így érdemes a könnyűzenei oktatásra pénzt és energiát áldozni. Ennek magyarázata pedig az, hogy mivel a világnak ezen a tájékán a hatvanas években lecserélődtek azok a gondolatok és lélekmankók, amelyek a polgári kultúrából vagy a művészettől a befogadók számára rendelkezésre álltak, azóta mondjuk szerelmi bánat esetén már jellemzően nem József Attilához meg Pilinszkyhez fordulunk, hanem a könnyűzenéhez, illetve még újabban a filmekhez. És amíg a diktatúra elzárt minket a nyugati rendektől, és nem az számított, mennyire tudunk e téren is igazodni a különböző globális divatokhoz, volt egy sajátos magyar karaktere is e műfajoknak”– tette hozzá Demeter Szilárd.

A sajtótájékoztatón Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora elmondta, hogy a felsőoktatási intézménynek eleve nagyon színes a képzési palettája. A nyolc karhoz, köztük a leendő előadóművészeket és zenetanárokat képző Bartók Béla Zeneművészeti Karhoz csatlakozik 2024 szeptemberétől a könnyűzene alapszak nyolc szakirányon (basszusgitár, billentyűs hangszerek, szaxofon, harsona, trombita, gitár, ütőhangszerek és ének).

„2017-2018 táján fogalmazódott meg a gondolat, hogy Magyarországon szükség lenne könnyűzenei egyetemi képzésre, hiszen az e terület felé orientálódó fiataloknak erre jelenleg csak a Zeneakadémia jazz tanszakán van lehetőségük valamilyen módon. A könnyűzenei képzés 2019-ben került be a szakjegyzékbe, kidolgoztuk a hároméves alapszak mintatanrendjét és benyújtottuk az akkreditációját. Célunk, hogy az alapszakot idővel egy mesterszakos képzéssel is kiegészítsük" – magyarázta a rektor.

Az alapszak végül 2023-ban kapta meg a felsőoktatási akkreditációt. Szakadáti-Póka Vanessza, a Petőfi Kulturális Ügynökség oktatási igazgatója, Póka Egon lánya a elmondta, a nyolc szakirány számára több mint 3500 oldalas akkreditációs anyagot állítottak össze, ennek kidolgozásában a hazai könnyűzenei élet rengeteg szakembere vett részt.

A képzés helyszíne a tervek szerint Budapesten, a Hajógyári-szigeten lesz.

Az oktatók között Szirtes Edina Mókus, Pásztor Anna, Szovják Bea, Fehérvári Attila, Lukács Peta, Gerendás Dániel és Borlai Gergő, Szebényi Dániel és Veres Mónika neve is megtalálható, a szakfelelős Tátrai Tibor. Az oktatás mellett az akadémia célkitűzései között szerepel a magyar művészeti produkciók létrehozásának támogatása – az alapoktól a kész produkciók népszerűsítéséhez nyújtott segítségig.

A jelentkezéseket február 15-ig várják, a felvételivel kapcsolatos részletes információk a felvi.hu-n vagy a Miskolci Egyetem honlapján találhatók.



