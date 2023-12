Egészen megható lett az Operaház karácsonyi klipje

Elkészült az Operaház 2023-as karácsonyi klipje, amely kifejezetten szívhez szólóra sikerült.

„Idén is egy ünnepi kisfilmmel koronázzuk meg az adventi időszakot, ezzel kívánva áldott és békés karácsonyi ünnepeket minden kedves nézőnknek!” – írja a kulturális intézmény közösségi oldalán.

Az ünnepi videó két táncos főszereplőjének háttértörténete már önmagában is megindító. Az orosz származású Starostina Kristina, illetve az ukrán nemzetiségű Kekalo Iurii a Magyar Állami Operaház kiváló táncosai, akik az életben egy párt alkotnak, és két kisgyermek boldog szülei. A gyermekek Magyarországon nevelkednek, hiszen

Kristina és Iurii kerek egy éve lettek magyar állampolgárok,

tavaly decemberben vettél át Novák Katalintól a honosítási okiratukat.

„A jelenlegi, lassan két éve tartó orosz-ukrán háborús helyzet sem külön-külön, sem házaspárként nem lehet könnyű a fiatalok számára. A hosszú ideje zajló események tükrében az ő történetük különösen megható. Többek között ezért is kértem fel őket erre a munkára, azon túl, hogy természetesen mindketten kiváló, elsőosztályú balettművészek” – meséli lapunknak Ókovács Szilveszter, az Operaház igazgatója.



A gyönyörű karácsonyi klip zenei aláfestéséért Megyimórecz Ildikó, Brickner Szabolcs, Botos Veronika, valamint a Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara felelt. A klipben felcsendülő dalt Josh Groban „You Raise Me Up” című száma ihlette, az énekes 2004-ben megjelent Closer albumáról,

magyar szövegét pedig Ókovács Szilveszter főigazgató készítette.

Starostina Kristina 2012 óta a Magyar Állami Operaház tagja. 2000-2008-ig a Novoszibirszki Állami Balettakadémia növendéke volt. Kekalo Iurii szintén 2012 óta tagja a Magyar Állami Operaháznak. 1997-2005-ig a Kijevi Állami Balettintézetben tanult, majd 2009-ben a Herszoni Állami Egyetemet is elvégezte. Kekalo Iurii 2023-ban megkapta a Magyar Arany Érdemkeresztet.

Megyimórecz Ildikó Lilla Pécsen született zenész családban. Junior Príma díjas szoprán. A Pécsi Művészeti Gimnáziumban tett érettségije után a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem klasszikus ének tanszakára nyert felvételt Marton Évához. Az ő mentoráltjaként szerezte kitüntetéses operaénekművész diplomáját 2019- ben. A Wagner társaság állami ösztöndíját egyedüli magyarként nyerte el és képviselte hazánkat Bayreuthban 2018-ban. Brickner Szabolcs a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián szerzett klarinétművészi diplomája után az intézmény énekművészi diplomáját is megszerezte. Tanulmányait az augsburgi Hochschule für Musik mesterosztályában folytatta, ahol 2008-ban a Németországban elérhető legmagasabb rangú diplomát kapta meg. 2023-tól a Magyar Állami Operaház Kamaraénekese kitüntető cím birtokosa.

Nyitókép: képernyőfotó: Starostina Kristina és Kekalo Iurii, Operaház ünnepi videója