Aki magyar borral kezeli a torkát – az Operába érkezik Plácido Domingo, ráadásul gazdagabb programmal, mint tervezte

Győr és Pécs mellett Szegeden is megfordult már a világhírű operaénekes, 2019-ben fiával, ifjabb Plácido Domingóval lépett színpadra – Magyarországon először – a Plácido Domingo Classics fesztivál kiemelt eseményén, a szegedi Szent Gellért Fórum ifjúsági és sportcentrum nyitókoncertjén.

Domingo és fia (Forrás: MTI / Krizsán Csaba)

Domingo a Virtuózokban

Talán nem mindenki van tisztában vele, de Domingo a magyar klasszikus zenei tehetségkutató, a Virtuózok nemzetközi mentora és támogatója is. Domingo amellett, hogy gyakran találkozik a Virtuóz-tehetségekkel, segíti is őket pályájuk elindításában, a szerencsés fiatalok már több nemzetközi koncerten is felléphettek vezényletével.

2020-ban pedig a Visegrádi-országokban és Szerbiában sugárzott tehetségkutató műsor zsűrijében is helyet foglalt.

A művész hangszert és pénzdíjat is adományozott egy-egy magyar tehetségnek. Domingo büszke rá, hogy a tehetségkutatóban felfedezett fiatalokat, a világon egyedülálló műsornak köszönhetően milliók ismerhetik meg. A világhírű operaénekes-karmester 2014 óta ismeri a műsort, amikor Peller Mariann a művész magyar származású menedzserének, Nicholas Markonak megmutatta, milyen tehetségkutató indult Magyarországon.

Maestro Plácido ezután a program támogatójává és nemzetközi mentorává vált, 2018-ban pedig részvényes lett a műsor nemzetközi terjesztését végző Virtuosos Holding Ltd-ben.

Miklósa Erika egy, a lapunknak adott korábbi interjújában így méltatta művészkollégáját: „Plácido Domingo, akivel New Yorkban sokat találkoztam és énekeltem a hét-nyolc éves amerikai pályafutásom alatt. Nekem ő példaértékű abban, ahogy a közönséggel kapcsolatot tart. Remek kolléga, emberségből is, művészetből is jelesre vizsgázott, emellett nagyon klassz üzletember. A Virtuózokban pedig igazi nagy mentorunk és támogatónk”.

Domingo véleménye a magyarokról

2022. június elején mutatták be a Plácido Domingo és a magyarok című könyvet, ami a világhírű operaénekes hazánkhoz fűződő kapcsolatát tárja az olvasók elé. A limitált példányszámú, magyar-angol nyelvű kötet közel 600 fotóval, több mint 400 oldalon keresztül meséli el, hogy Domingo pályafutása során hol és mikor találkozott magyarokkal, ők hogyan befolyásolták pályafutását, de a kötetből kiderül az is, hogy a spanyol világsztár mit gondol Magyarországról és az ország kultúrájáról

A Három Tenor tagjaként világhírűvé vált operaénekes pályafutása során rendszeresen dolgozott együtt olyan magyar művészekkel, mint Solti György vagy Marton Éva. Magyar kapcsolatai mellett a Plácido Domingo nagy tisztelője a magyar komolyzene képviselőinek,

így örömmel népszerűsíti Erkel Ferenc, Bartók Béla, Kodály Zoltán vagy Lehár Ferenc zenéjét.

„A magyarok egy különleges nép, világhírű zenével, kultúrával és rengeteg fiatal tehetséggel, akik a Virtuózok formátum segítségével egy még szélesebb, immár nemzetközi közönséggel ismertethetik meg a komolyzene szépségeit. Megtiszteltetés, hogy ennek a programnak a része lehetek” – nyilatkozta Domingo 2019-ben, majd azt is elárulta, hogy néhány fontos magyar szóval már bővült a szókincse.

Azt is elárulta akkor, hogy miután Berlinben Macbethet énekelt, picit fájt a torka, de – mint mondta –

finom magyar borokkal segítettem a hangszálai­mon, és a legszebb magyar szót már meg is tanultam: Egészségedre!”

Domingo a Magyar Zene Házának felépülését is figyelemmel kísérte. A munkálatok során videón üzent a magyaroknak, hogy örömmel értesült róla, hogy egy új zenei csodák palotája van készülőben Budapesten. A Liget Budapest Projektben épült Magyar Zene Háza a reményei szerint segít majd megszerettetni a klasszikus zenét a fiatalokkal.

***