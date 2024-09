„Minket a menetszél hűt, különben vége volna a 140 éves történetnek” – Ókovács Szilveszter a Mandinernek

Nyitókép: Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Idén ünnepli alapításának 140. évfordulóját a Magyar Állami Operaház. A jubileumi évad részeként szeptemberben elindul a Marton Éva Operastúdió, amely lehetőséget ad színpadi tapasztalataik bővítésére a pályakezdő operaénekeseknek, de az intézmény ünnepi társulati üléssel, az örökös tagokat bemutató reprezentatív kiadvánnyal és a felújított Operaházról szóló fotóalbummal is készül a jubileum megünneplésére.

A Magyarország egyik legnagyobb kulturális zászlóshajójának számító – 140 éves – Operaház főigazgatójával, Ókovács Szilveszterrel beszélgettünk tartalmas múltról, a jelen harcairól, lehetséges jövőképekről és az évfordulót beárnyékoló borús felhőkről.

***

140 éves az Operaház, ugyanakkor sok borús felhő árnyékolja be ezt az évfordulót. Ha kicsit visszamegyünk az időben: az újbóli kinevezése körüli adok-kapoktól kezdve, a sztrájkon át a forrásmegvonásokig elég sok fájó pontot találunk. Egy tágabb – 140 éves perspektívában elhelyezve – mennyire terhelt időszak ez a mostani az OPERA életében?

Egy nagyrepertoárt játszó, nemzetközi értelemben is komoly teljesítménnyel bíró operaház életében nincs, ab ovo nem lehet „terheletlen” időszak. Már az Ybl palota építése közben is sokallták a költségeket, sőt, a „magzatkor”, a tervezés előtt arról is nyolcéves vita folyt, mi végre lenne ez az egész? Ami egy nagy Hunyadi-tabló, a Hattyúk tava fehér képe vagy Mahler 8. szimfóniájának élvezete közben oly természetes – 200 kolléga áll-ül-zenél-énekel-táncol-biztosít-készít elő a színpadon meg az előtt-alatt-felett-mellett-mögött –,

az a költségvetési számok fölé görnyedve minden korban csak kérdéseket tud szülni: miért ennyi? Miért ennyien?

És persze, igaz, hogy idebenn sem egyszerű soha: másfél ezer művész, dolgozó és gyermek (meg szülő) életének összhangja egy másfél ezres társasház „egyetértésének” esélyével azonos. Ez nyilván lehetetlen, ezért is létezünk hierarchiában – meg azért is, mert végső soron ez egy nagyvállalat, sőt, vállalatcsoport. És darabideje már a vélt, sőt, a kitalált sérelmek is országos publicitást kapnak, ami mindig olaj arra az önveszélyes tűzre, amellyel magát az OPERÁ-t gyújtogatnák egyesek. Szebben mondva: sok jó ember kis helyen is… nagy zajjal jár. Az operaházak már csak ilyenek, régen is minden társasági rovatot megtöltöttek.