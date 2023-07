Ötezren a Csillagponton – lezárult a református ifjúsági fesztivál Zánkán

A július 24-29. között megrendezett Csillagpont fesztivál egyik külsődleges jellemzője most is az volt, hogy a hét során sok keresztyén – illetve obszcenitást, destruktivitást mellőző világi – könnyűzenét játszó zenekar lépett föl. A külföldi sztárvendégek között idén ott volt a Hillsong London Worship és az LZ7 is, a magyar fellépők közül az egyik legnagyobb sikert Oláh Gergő hívő keresztyén énekes aratta.

A hetijegyet váltó bő 3000 résztvevő, illetve a pénteki – a Csillagponttal ezúttal egy napra összeépült Ez az a Nap! Balaton rendezvény 1500-2000 látogatója – alkoholmentesen bulizhatott, miközben sok igei alkalom is várta őket. A reggeli és esti, nagyszínpad előtti áhítatokon kívül 120 kiscsoport valamelyikének beszélgetésébe kapcsolódhattak be a fiatalok a zánkai Erzsébet-tábor fenyőfáinak árnyékában a pázsiton. Megtudtunk, mintegy 100 református lelkipásztor is közreműködött az alkalmak vezetésében, az igei szolgálatokban és a lelkigondozásban.

„Nehéz feladat megtalálni egy keresztyén ifjúsági fesztiválon annak a módját, hogy a sok szórakoztató elem ellenére a bibliai üzenetek legyenek a középpontban, de úgy gondolom, ez Isten segítségével sikerült nekünk. Hiszen a létszámok tekintetében is legnépszerűbb programok a reggeli és azt esti áhítatok voltak” – tekintett vissza az elmúlt zánkai gigatáborozásra Mező István, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának vezetője.

Döntően a református középosztály ifjúsága volt jelen. Ezen felül is érdekelt minket, milyen az a generáció, amivel találkozott a szervezésért és lebonyolításért felelős stáb, jelesül a zsinati hivatal ifjúsági osztályának csapata. A 35 éves Mező István úgy látja, a mai tizen- és huszonéves nemzedék eltér a harmincasoktól is. A fesztiválszervezők kihívásnak tekintették, hogy a már említett keresztyén üzenetek célba érése végett messzemenően alkalmazkodjanak a fiatalok szokásaihoz, életformájához.

„A kétezer éves örök mondandókon nem kell változtatni, mert azok ma is működnek – szögezte le a főszervező –, de más természetű újításokat érdemes volt bevezetni. Például a fesztiválozók applikációkon keresztül értesülhettek arról, ha kinyitott a strand és elindult a kisvonatforgalom a partra, vagy ha megváltozott egy program időpontja… Fent vagyunk a TikTokon, Instagramon, nagyon sokan – gyülekezetenkénti szervezésen túl – videóhirdetéseinkre jelentkeztek táborlakóknak.”

Kitért arra is a reformátusok zsinati hivatalvezetője, hogy a mai fiatal nemzedék elsőrenden igényli a személyes beszélgetéseket. A kiscsoportos beszélgetéseken az volt az élménye az elmagányosodástól veszélyeztetett fiataloknak, hogy végre valaki kíváncsi a véleményükre. Felidézte Mező István, hogy az egyik esti központi igehirdetés végén a lelkész megkérdezte, van-e olyan a jelenlévők között, akinek mondták már, hogy belőled nem lesz soha semmi, mindenre alkalmatlan szerencsétlen vagy? „Döbbenetes volt, hogy a fesztiválozók bő 60 százaléka igenlő válasz gyanánt világított a mobiljával… Tehát annak ellenére, hogy zömében látszólag életvidám, megnyerő arcú, keresztyén fiatalok voltak itt, gyakran ők is ugyanolyan megtörtek, sebzett szívűek, mint bárki más.”

Mező István, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának vezetője

Mező István végül közölte, a református egyház zsinata és vezetése mind anyagi, mind erkölcsi értelemben támogatólag állt a Csillagpont mögé. Reményének adott hangot, hogy a reformátusok kétévenként sorra kerülő istenközpontú ifjúsági találkozója rövidesen a Kárpát-medence legnagyobb ilyen keresztyén fesztiváljává növi ki magát.

(A képeket Joó István bocsátotta rendelkezésünkre)