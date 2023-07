Cél csak egy lehet: a nemzet fennmaradása és előrehaladása – Herczku Ágnes a Mandinernek

Noha István király személyét tekintve mára nagyjából egyetértés van hazánkban, az államalapító történetünk mégiscsak egy ellentétre épít: két tábor, két meghatározó személyiség, két ideológia.

„Hát... itt ülünk most negyven év után, és egy újabb nagyszerű előadás készülődik. Én azt gondolom, hogy az a konfliktus, az a történelmi tragédia, hogy Magyarországon a történelem során gyakorta a nemzeti hagyományok őrzése és a progresszió, a felemelkedés és az európai integráció vágya gyakran szembe fordult egymással, már az államalapítás idején is kimutatható volt, és azóta is jelen van a társadalomban.

A haza és a haladás ritkán tudott egymással kézen fogva működni.

Ez a darab azt bizonyítja számomra, hogy ezt a konfliktust csak a művészet erejével lehet feloldani – hiszen az előadás végén István és Koppány mindig együtt hajol meg” – mondta Bródy János az előadás-bejelentő sajtótájékoztatón.