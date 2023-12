Parászka Borókát felmondásra szólította fel főnöke a rádiónál, megtagadta, végül fegyelmi eljárás indul ellene

Felmondásra szólította fel Parászka Borókát főszerkesztője a Marosvásárhelyi Rádiónál, megtagadta, ezért fegyelmi eljárás indul ellene.

„Ma a szerkesztőségben, a Marosvásárhelyi Rádióban újabb szerkesztőségi döntésekkel és kérésekkel szembesített Szász Attila főszerkesztő. Kollegiálisan, informálisan és személyesen arra kért, mondjak fel. Mivel a lelkiismeretem tiszta, mivel sem a Marosvásárhelyi Rádió sem a közrádió érdekei, szabályai ellen nem vétettem, ezért ezt a kérést nem áll módomban teljesíteni.

Nem áll módomban teljesíteni a bántalmazott nők jogai miatt sem” – írta közösségi oldalán Parászka.

Hozzáteszi: szerinte nem elég a fizikai bántalmazás, a jogvédelem hiánya, ilyen helyzetben nem veheti magára az egzisztenciális bizonytalanságot az, aki amúgy is sérült.

Tehát nem mondok le.

Ha nem mondok le – értesített Szász Attila – fegyelmi eljárás indul ellenem. Ezt is tudomásul vettem, és a kivizsgálást, ahogy eddig, továbbra is vállalom. Amíg fegyelmi eljárás zajlik ellenem (ennek határideje nem belátható) addig a mikrofon jogomtól is megfosztanak. Ez azt jelenti, hogy a további időszakban az Értsünk Szót műsorom a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain nem hallható” – fogalmazott.