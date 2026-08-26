Amerikából jöttek: Harry és Meghan visszatértek Angliába

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A botrányhős hercegi házaspár újra Angliában fog élni, de királyi családi munkát nem vállalnak.
Harry herceg, III. Károly brit király fia és amerikai felesége, Meghan Markle hat év után visszatért az Egyesült Királyságba két gyermekükkel, Archie-val és Lilibettel – írja a CNN. A Sussex házaspár szerdán érkezett Kaliforniából, a brit sajtó szerint Birmingham repülőterére; a család egy Londonon kívüli, magántulajdonban lévő otthonban tölti majd az elkövetkező időszakot. A gyerekek szeptemberben brit iskolában kezdik a tanévet. A visszatérés ugyanakkor nem jelenti a királyi szolgálat újrakezdését:
Harry és Meghan továbbra is magánszemélyként élő, nem dolgozó tagjai lesznek a királyi családnak.
A döntés különösen azért számít meglepetésnek, mert a pár 2020-ban éppen a királyi feladatoktól való visszalépés, a brit sajtóval és a királyi családdal kialakult konfliktusok után költözött előbb Kanadába, majd Kaliforniába. III. Károly királyt állítólag csak néhány nappal a nyilvánosságra hozatal előtt tájékoztatták a visszaköltözésről. A kapcsolat Harry és apja között az utóbbi időben javulni látszik: júliusban a király Highgrove-ban fogadta Harryt, Meghant és gyermekeiket, ami a gyerekek első személyes találkozása volt nagyapjukkal 2022 óta. Harry és Vilmos herceg kapcsolata azonban továbbra is feszült.
A visszatérés hátterében több tényező állhat, de a család nem közölt hivatalos indoklást. A gyermekek brit oktatása, Harry brit jótékonysági tevékenységei és a családi kapcsolatok helyreállítása egyaránt szerepet játszhatnak; Meghan közben továbbra is fenntartaná amerikai üzleti érdekeltségeit.
A hercegnek valószínűleg jótékonysági rendezvényei lesznek a következő hetekben, például a WellChild által szervezett éves ünnepség, amely egy súlyosan beteg gyermekeket és fiatalokat gondozó jótékonysági szervezet az Egyesült Királyságban. Folyamatban vannak az előkészületek az Invictus Games sportrendezvényre is, amelyet jövőre Birminghamben rendeznek meg.
Eközben Meghan legújabb Instagram-bejegyzései arra utalnak, hogy továbbra is fejleszteni fogja As Ever életmód-vállalkozását.
Az elmúlt napokban olyan pletykák is felröppentek, hogy a hercegné esetleg visszatérne a színészethez.
Tárgyalásokat folytat a Guy Ritchie „The Gentlemen” című sorozatának harmadik évadához való csatlakozásról, amelyet az Egyesült Királyságban forgatnak – mondta egy a megbeszéléseket ismerő személy a CNN-nek.
A visszaköltözés nem feltétlenül jelenti a kaliforniai élet teljes feladását: a család megtartja amerikai otthonát is.