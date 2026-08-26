Amerikából jöttek: Harry és Meghan visszatértek Angliába

Harry herceg, III. Károly brit király fia és amerikai felesége, Meghan Markle hat év után visszatért az Egyesült Királyságba két gyermekükkel, Archie-val és Lilibettel – írja a CNN. A Sussex házaspár szerdán érkezett Kaliforniából, a brit sajtó szerint Birmingham repülőterére; a család egy Londonon kívüli, magántulajdonban lévő otthonban tölti majd az elkövetkező időszakot. A gyerekek szeptemberben brit iskolában kezdik a tanévet. A visszatérés ugyanakkor nem jelenti a királyi szolgálat újrakezdését:

Harry és Meghan továbbra is magánszemélyként élő, nem dolgozó tagjai lesznek a királyi családnak.

A döntés különösen azért számít meglepetésnek, mert a pár 2020-ban éppen a királyi feladatoktól való visszalépés, a brit sajtóval és a királyi családdal kialakult konfliktusok után költözött előbb Kanadába, majd Kaliforniába. III. Károly királyt állítólag csak néhány nappal a nyilvánosságra hozatal előtt tájékoztatták a visszaköltözésről. A kapcsolat Harry és apja között az utóbbi időben javulni látszik: júliusban a király Highgrove-ban fogadta Harryt, Meghant és gyermekeiket, ami a gyerekek első személyes találkozása volt nagyapjukkal 2022 óta. Harry és Vilmos herceg kapcsolata azonban továbbra is feszült.