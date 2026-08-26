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elon musk spacex rakéta

A legnagyobb kilövőállását építené meg a SpaceX: Musk innen indítaná a marsi járatokat

2026. augusztus 26. 07:47

Az üzletember több mint 100 milliárd dollárt szán a projektre, 2029-ben már fellőnék innen az első rakétákat.

2026. augusztus 26. 07:47
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Óriási építkezésbe kezd Elon Musk űrvállalata, a SpaceX. A milliárdos üzletember pénzt és energiát nem számolva építteti fel a vállalat eddigi legnagyobb kilövőállomását az egyesült államokbeli Louisianában. Ez lesz a harmadik székhelye a cégnek a floridai és texasi bázisok mellett. 

A tervek szerint az 50 ezer hektáron elterülő beruházás mintegy 100 milliárd dollárba kerül majd és 2029-ben már innen indítanák a SpaceX rakétáit.

A cég közleménye szerint évente akár ezer kilövést is végrehajthatnak, innen tervezik elérni a holdi és a marsi bázisokat is, de akár „azon túlra is merészkednének”. A bázis közvetlenül háromezer új munkahelyet teremt majd, összesen viszont több mint 8 ezer dolgozót is odacsábíthat. A fizetések pedig kilőhetnek, hiszen becslések szerint a SpaceX dolgozói a louisianai átlag dupláját vihetik majd haza. 

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Nyitókép: Pixabay

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Összesen 15 komment

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Sorrend:
pandalala
2026. augusztus 26. 11:09
;-))) Elon elvileg már 1000 milliárdos, sz'al, 100 milliárd meg sem kottyan neki!! .... ;-)))))
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pandalala
2026. augusztus 26. 10:48
Mennyibe fog fájni egy jegy? Csak oda. :-)
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massivement7
2026. augusztus 26. 10:43
Az egész egy nagy parasztvakítás.
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0
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polárüveg
2026. augusztus 26. 09:30
A Mars nem Kolumbus Indiák-ja! Ez a projekt nem fog menni.
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