A legnagyobb kilövőállását építené meg a SpaceX: Musk innen indítaná a marsi járatokat

Óriási építkezésbe kezd Elon Musk űrvállalata, a SpaceX. A milliárdos üzletember pénzt és energiát nem számolva építteti fel a vállalat eddigi legnagyobb kilövőállomását az egyesült államokbeli Louisianában. Ez lesz a harmadik székhelye a cégnek a floridai és texasi bázisok mellett.

A tervek szerint az 50 ezer hektáron elterülő beruházás mintegy 100 milliárd dollárba kerül majd és 2029-ben már innen indítanák a SpaceX rakétáit.

A cég közleménye szerint évente akár ezer kilövést is végrehajthatnak, innen tervezik elérni a holdi és a marsi bázisokat is, de akár „azon túlra is merészkednének”. A bázis közvetlenül háromezer új munkahelyet teremt majd, összesen viszont több mint 8 ezer dolgozót is odacsábíthat. A fizetések pedig kilőhetnek, hiszen becslések szerint a SpaceX dolgozói a louisianai átlag dupláját vihetik majd haza.