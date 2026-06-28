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vitalij klicsko orosz olaifinomító orosz rakéta ukrán kijev

Újabb orosz olajfinomítókat bénítottak meg az ukránok (VIDEÓ)

2026. június 28. 13:10

Az orosz hadsereg eközben Dnyipropetrovszkban és a Szumi régióban is rakétázott

2026. június 28. 13:10
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Ballisztikus rakétákkal támadták az oroszok Kijevet, míg az ukránok két újabb orosz olajfinomítót bénítottak meg harci drónokkal - írta a hvg.hu a Guardian cikke alapján. A portál közölte, a Kijev elleni éjjeli orosz rakétatámadásban legalább két ember megsérült, Vitalij Klicsko főpolgármester arra kérte a lakosságot, maradjanak az óvóhelyeken. A ballisztikus rakétákkal végrehajtott támadás következtében a város több pontján tűz ütött ki.

Az orosz hadsereg eközben Dnyipropetrovszkban és a Szumi régióban is rakétázott, két ember halálát okozva.

Az ukrán hadsereg sem tétlenkedett: ők a határmenti Volgográdban és Belgorodban, valamint a Donyeck-medence megszállt részén is légicsapásokat hajtottak végre, ezekben összesen hárman vesztették életüket. Az oroszországi Brjanszkban egy ukrán harci drón egy civil autót talált el, két utas meghalt.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint szombaton reggel 8 és este 8 között összesen 124 ukrán drónt semlegesítettek. A fronttól 300 kilométerre fekvő dél-oroszországi Krasznodarból is „masszív ukrán dróntámadást” jelentettek, a Szlavjanszk olajfinomítóban tűz ütött ki, erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök osztott meg egy videót.

 

Zelenszkij azt is közölte az Ukrinform szerint, hogy a Jaroszlavl régióban is eltaláltak egy olajfinomítót, 700 kilométerre a frontvonaltól.

Nyitókép: Illusztráció, Sergei SUPINSKY / AFP

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
martens
2026. június 28. 14:01
Taktikai atomot az ukránokra!
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5
2
Hoked_ly
2026. június 28. 13:37
Álmodik a nyomor! Az ukroNácik már a Kreml falait ostromolják! Khmmmm..... van még emberük hozzá? Vagy feltalálták a zombik beindításának a módját? Már annyi olajfinomítót lőttek szét, hogy a Közel-Keleti államokkal együtt sincs annyi a világon!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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3
0
sanya55-2
•••
2026. június 28. 13:34 Szerkesztve
Addig szarakodnak az ukrik hogy még nekik sem jut majd gázolaj
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4
1
nemkifejezettenszeretemazsidokat
2026. június 28. 13:26
Jaj mennyire sajnálom ezeket a GÁZKAMRAZSIDÓKAT, szegényeknek még dolgozniuk is kell majd most a pénzért! ARBEIT MACHT FREI
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2
3
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