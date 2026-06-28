Újabb orosz olajfinomítókat bénítottak meg az ukránok (VIDEÓ)

Ballisztikus rakétákkal támadták az oroszok Kijevet, míg az ukránok két újabb orosz olajfinomítót bénítottak meg harci drónokkal - írta a hvg.hu a Guardian cikke alapján. A portál közölte, a Kijev elleni éjjeli orosz rakétatámadásban legalább két ember megsérült, Vitalij Klicsko főpolgármester arra kérte a lakosságot, maradjanak az óvóhelyeken. A ballisztikus rakétákkal végrehajtott támadás következtében a város több pontján tűz ütött ki.

Az orosz hadsereg eközben Dnyipropetrovszkban és a Szumi régióban is rakétázott, két ember halálát okozva.

Az ukrán hadsereg sem tétlenkedett: ők a határmenti Volgográdban és Belgorodban, valamint a Donyeck-medence megszállt részén is légicsapásokat hajtottak végre, ezekben összesen hárman vesztették életüket. Az oroszországi Brjanszkban egy ukrán harci drón egy civil autót talált el, két utas meghalt.