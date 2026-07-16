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vitalij klicsko ballisztikus rakétákkal

Újabb súlyos orosz csapás érte Ukrajnát

2026. július 16. 07:59

Az orosz csapatok ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet.

2026. július 16. 07:59
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Legkevesebb két ember meghalt, többen pedig megsebesültek a ballisztikus rakétákkal végrehajtott éjszakai orosz támadásban, több raktárépület megrongálódott Kijevben - jelentették ukrán hírügynökségek és hírportálok csütörtökön.

Az orosz csapatok ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet, az eddigi adatok szerint ketten meghaltak, további hat ember pedig megsebesült a csapásokban - tette közzé Vitalij Klicsko polgármester Telegram-bejegyzését idézve az Ukrinform hírügynökség. Találatokat és lehulló roncsok becsapódásait jelentették az ukrán főváros Danyickij és Szvjatosinszkij városkerületéből, raktárak és egy nem lakóépület kigyulladt - írta Vitalij Klicsko.

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Nyitókép: Handout / State Emergency Service of Ukraine / AFP

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Összesen 12 komment

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Sorrend:
Majdmegmondom
2026. július 16. 08:52
Szerintem ez már nem is számít. Weber megmondta, hogy az ukránok győztek... (Csak még nem tudunk róla)
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KILÓ
•••
2026. július 16. 08:51 Szerkesztve
Elkezdhetnék olyan orkrán módra autóba szerelt bombákkal kiiktatni a főbb orkrán tisztviselőket, hiszen az ugye nem terrorizmus... :P
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pulsarito
2026. július 16. 08:46
Milyen "bénák" ezek az oroszok, úgy iktatnak ki katonai célpontokat, hogy "csak" két ember hal meg... Bezzeg az ukránok nem haboznak, ha civil buszokat, vagy középiskolákat kell telibeverni!
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wadcutter
2026. július 16. 08:35
remélem Ursula VIP páholyból nézte a tiszteletére rendezett tűzijátékot
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