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vitalij klicsko halálos áldozat kijev

Halálos áldozatokat követelt az újabb Kijev elleni orosz csapás

2026. július 02. 06:18

Heves orosz drón- és rakétatámadás érte csütörtökre virradóra Kijevet, a műveletben az ukrán hatóságok közlése szerint legalább két ember életét vesztette, többen pedig megsebesültek. A csapások lakóépületeket találtak el, valamint tűz ütött ki egy belvárosi szállodában.

2026. július 02. 06:18
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Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy a támadásnak a két halálos áldozat mellett tizenhat sebesültje van. További részleteket nem ismertetett. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint egy lakóház első hat emelete egy közvetlen találat következtében részben összeomlott. Korábbi tájékoztatása szerint a sebesültek között mentősök és egy mentőállomás gépkocsivezetői is vannak, miközben több ember a megrongálódott épületek romjai alatt rekedt. A Reuters hírügynökség tudósítója több robbanást hallott a városban. 

Az interneten közzétett felvételek szerint tűz keletkezett egy épület felső szintjein a belvárosi Sevcsenko sugárúton. A légiriadó idején sokan gyermekekkel, háziállatokkal és személyes holmijaikkal a metróállomásokon kerestek menedéket. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a támadást megelőzően egy várható éjszakai orosz légicsapásra figyelmeztetett, és bejelentette, hogy megszakítja Írország soros európai uniós elnökségének kezdete alkalmából tett dublini látogatását. 

Az ukrán elnök a közelmúltban ismét tárgyalásokat javasolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a több mint négy éve tartó háború lezárására, ezt azonban a Kreml elutasította. Orosz részről az éjszaka ukrán támadásokról számoltak be. A Leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko közölte, hogy csütörtökön hat ukrán drónt semmisítettek meg az orosz térség felett. A határ menti Belgorodi területen egy férfi meghalt, felesége pedig megsebesült, miután egy drón csapódott a házukba - közölték helyi hatóságok. A lengyel hadsereg a támadások alatt elővigyázatosságból harci repülőgépeket riasztott.

Nyitókép: Szerhij Dolzsenko

 

Összesen 3 komment

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wadcutter
2026. július 02. 08:57
Megvan még víztározó Kijev felett? Na az lesz a következő célpont, ha sokáig piszkálja a NATO a medvét.
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0
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gyzoltan-2
2026. július 02. 06:48
Amint az várható volt, és ehhez nem kell Zelenszkijnek lenni, bekövetkezett az orosz válasz, mely mindenképpen korlátozott..! Addig míg a NATO Ukrajnán keresztül Oroszország frekventált, érzékeny pontjait, létesítményeit támadja rendre, Oroszországnak csak az ukrán másodlagos célpontok maradnak..! A mindig kiváló zsidó hosszútávú tervezés megvalósulni látszik..! Még további ilyen egyoldalú 5 éves háborús év, és Oroszország elkerülhetetlenül összeomlik..! -bár a zsidóság nem kapkod, nem siet, ha öt év nem elég, majd 50 háborús év elég lesz... Végül is ideális a helyzet Ukrajnában! -csak tiszteleghetünk a zsidó tervezés és végrehajtás előtt..! -mondom, sejtetem, hogy az emberiségnek nincs esélye ellenállni a zsidósággal szemben..!
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2
5
selyemmajom
2026. július 02. 06:30
Tegnap még kocán vigyorgott a globalisták agresszív kismalaca, hogy milyen messzire lőttek az "ukrán" (NATO) fegyverek. Ma meg kisboci szemekkel fog sírni a CNN kamerájába, hogy Putyin brutalitása rosszabb, mint bármi az ősbűn óta.
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