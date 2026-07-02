Halálos áldozatokat követelt az újabb Kijev elleni orosz csapás

Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy a támadásnak a két halálos áldozat mellett tizenhat sebesültje van. További részleteket nem ismertetett. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint egy lakóház első hat emelete egy közvetlen találat következtében részben összeomlott. Korábbi tájékoztatása szerint a sebesültek között mentősök és egy mentőállomás gépkocsivezetői is vannak, miközben több ember a megrongálódott épületek romjai alatt rekedt. A Reuters hírügynökség tudósítója több robbanást hallott a városban.

Az interneten közzétett felvételek szerint tűz keletkezett egy épület felső szintjein a belvárosi Sevcsenko sugárúton. A légiriadó idején sokan gyermekekkel, háziállatokkal és személyes holmijaikkal a metróállomásokon kerestek menedéket.