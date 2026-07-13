Politico: Korrupciós vizsgálat gyorsíthatta fel Zelenszkij újabb kormányátalakítását

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Kijev szerint az átalakítás régóta napirenden volt, a nagykövet ügye csak felgyorsította a folyamatot.
A Politico értesülése szerint egy régóta tervezett kormányátalakítást gyorsított fel az a korrupciós vizsgálat, amely az Egyesült Államokba akkreditált ukrán nagykövetet, Olha Sztefanyisinát érinti.
Volodimir Zelenszkij vasárnap jelentette be a személyi változásokat, miközben ukrán források szerint a washingtoni nagykövet hazarendelése is napirendre került.
Sztefanyisina ellen egyelőre nem emeltek vádat, ugyanakkor több, a korrupcióellenes hatóságok által vizsgált ügyben is érintettként szerepel. A diplomata visszautasítja a vádakat, és azt állítja, tervezett távozásának nincs köze a folyamatban lévő nyomozásokhoz.
A Politicónak név nélkül nyilatkozó ukrán tisztviselők szerint a kabinet átalakítása már hónapok óta előkészítés alatt állt, a nagykövet körüli ügy csak felgyorsította a folyamatot. A következő hetekben több minisztériumban is személycserék jöhetnek, a külpolitikai és a rendvédelmi vezetésben is változások várhatók. Felmerült az is, hogy Julija Szviridenko jelenlegi miniszterelnök lehet Ukrajna új washingtoni nagykövete, míg a kormány élére a Naftogaz vezetője, Szerhij Koreckij kerülhet, erről Zelenszkij egyelőre nem közölt részleteket.
Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
Nyitókép: