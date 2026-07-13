Politico: Korrupciós vizsgálat gyorsíthatta fel Zelenszkij újabb kormányátalakítását

A Politico értesülése szerint egy régóta tervezett kormányátalakítást gyorsított fel az a korrupciós vizsgálat, amely az Egyesült Államokba akkreditált ukrán nagykövetet, Olha Sztefanyisinát érinti.

Volodimir Zelenszkij vasárnap jelentette be a személyi változásokat, miközben ukrán források szerint a washingtoni nagykövet hazarendelése is napirendre került.

Sztefanyisina ellen egyelőre nem emeltek vádat, ugyanakkor több, a korrupcióellenes hatóságok által vizsgált ügyben is érintettként szerepel. A diplomata visszautasítja a vádakat, és azt állítja, tervezett távozásának nincs köze a folyamatban lévő nyomozásokhoz.