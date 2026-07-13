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korrupciós vizsgálat zelenszkij ukrajna

Politico: Korrupciós vizsgálat gyorsíthatta fel Zelenszkij újabb kormányátalakítását

2026. július 13. 20:30

Kijev szerint az átalakítás régóta napirenden volt, a nagykövet ügye csak felgyorsította a folyamatot.

2026. július 13. 20:30
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A Politico értesülése szerint egy régóta tervezett kormányátalakítást gyorsított fel az a korrupciós vizsgálat, amely az Egyesült Államokba akkreditált ukrán nagykövetet, Olha Sztefanyisinát érinti.

Volodimir Zelenszkij vasárnap jelentette be a személyi változásokat, miközben ukrán források szerint a washingtoni nagykövet hazarendelése is napirendre került.

Sztefanyisina ellen egyelőre nem emeltek vádat, ugyanakkor több, a korrupcióellenes hatóságok által vizsgált ügyben is érintettként szerepel. A diplomata visszautasítja a vádakat, és azt állítja, tervezett távozásának nincs köze a folyamatban lévő nyomozásokhoz.

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A Politicónak név nélkül nyilatkozó ukrán tisztviselők szerint a kabinet átalakítása már hónapok óta előkészítés alatt állt, a nagykövet körüli ügy csak felgyorsította a folyamatot. A következő hetekben több minisztériumban is személycserék jöhetnek, a külpolitikai és a rendvédelmi vezetésben is változások várhatók. Felmerült az is, hogy Julija Szviridenko jelenlegi miniszterelnök lehet Ukrajna új washingtoni nagykövete, míg a kormány élére a Naftogaz vezetője, Szerhij Koreckij kerülhet, erről Zelenszkij egyelőre nem közölt részleteket.

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Nyitókép: 

 

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Összesen 3 komment

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Nasi12
2026. július 13. 21:30
Régóta megtervezték, hogy ha a szál a zenebohóchoz vezet azt el kell vágni. Tervszerüen😀
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johngo
2026. július 13. 21:15
Azért több, mint feltűnő, hogy Ukrajnában csak Zelenszkij nem korrupt, mindenki más az.
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gyzoltan-2
2026. július 13. 20:56
A világ legjobb szolgálata kiválóan működik, mindenkit menesztenek, ki bármiféle veszélyt jelenthet, a mandátum nélküli, de despotikus türannosz uralkodó, a zsidó Zelenszkij számára! A világnak már illene tudomásul vennie, hogy Zelenszkij a világ zsidóságának a képviselője, ügyvivője, kiváló ügynöke!
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