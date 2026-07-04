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egyesült államok autógyártás mesterséges intelligencia

Megpróbálta az AI-val helyettesíteni a Ford az embereket, rosszul sült el

2026. július 04. 16:24

Már veszik vissza az embereket, nem jött össze a költségcsökkentés.

2026. július 04. 16:24
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Nagyjából 300 minőségellenőrt vesz vissza a Ford, miután nem vált be a mesterséges intelligencia használata. Az autógyártó elsősorban minőségellenőröket foglalkoztat újra, ugyanis az automatizált minőségellenőrző rendszerek nem bizonyultak megfelelőnek – írja a VG, amely szerint az elbocsájtott munkaerő visszatérése óta csökkentek a visszahívások miatt kiadott és a jótállási költségek is.

A mesterséges intelligencia fantasztikus eszköz, de csak annyira jó, amennyire azok az információk is helyesek, amelyekkel betanítják” 

– fogalmazott Charles Poon, a Ford egyik vezetője, aki szerint tévesen feltételezték, hogy pusztán a mesterséges intelligencia bevezetése és a tervezési követelményeik betáplálása kiváló minőségű termékekhez vezetne. „Az eszközökből hiányzik a képzés és a tapasztalt technikusok szakértelme, akik közül sokan elhagyták a vállalatot” – emelte ki. 

Nyitókép: Ina FASSBENDER / AFP

 

Összesen 5 komment

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Globalfake
2026. július 04. 19:28
jül megszopja majd egy két kapzsi pénzéhes cég. Számolatlanul öntötték a pénzt az MI-ba, azzal a sötét szándékkal, hog ymajd kirughassák az embereket, hogy több pénz maradhasson a zsebükbe. Ilyen ford féle trógereket ütni vágni kellene, mert semmi társadalmi gondolkodás nincs náluk, odáig nem jut el a barom agyuk,hogy ha az emberek nem fognak dolgozni, akkor ki a faszom fogja megvenni a szar autójaikat
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Globalfake
2026. július 04. 19:24
az MI sok mindenre jó de sok mindenre rossz is. Én p. szeretek vele zenéket irogatni, nagyon fülbemászó dalokat komponál, igaz a szöveget azért én írom. Miért? Mert elegem lett abból, hogy valamelyik nagyarcú zenész valamikor veszi a fáradtságot és nagy kegyesen ír valami szart fél- egyévenként, mi meg várjuk hogy ez mikor fog megtörténni. Saját magamnak írom a slágerek és el kell mondanom, rohadt jó zenéket rak össze a Suno, le a kalappal! Ugyanakkor a webes segítségnyujtó MI-k, mnt pl. Copilot nagyonsokszor baromságokat állít, majd utána simán megcájolja önmagát ha kételkedsz az állításában. Ugyanakkor rengetegen használják egyéb célokra, tervezés, kódolás, stb, erre mondjuk elég jó.
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Silcon
2026. július 04. 18:35
Újbeszélül: "sokan elhagyták a vállalatot" Ómagyarul: csoportos leépítés.
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Tapeino
2026. július 04. 16:47
Bár csak szólt volna valaki nekik (is)...
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