Megpróbálta az AI-val helyettesíteni a Ford az embereket, rosszul sült el

Nagyjából 300 minőségellenőrt vesz vissza a Ford, miután nem vált be a mesterséges intelligencia használata. Az autógyártó elsősorban minőségellenőröket foglalkoztat újra, ugyanis az automatizált minőségellenőrző rendszerek nem bizonyultak megfelelőnek – írja a VG, amely szerint az elbocsájtott munkaerő visszatérése óta csökkentek a visszahívások miatt kiadott és a jótállási költségek is.

A mesterséges intelligencia fantasztikus eszköz, de csak annyira jó, amennyire azok az információk is helyesek, amelyekkel betanítják”

– fogalmazott Charles Poon, a Ford egyik vezetője, aki szerint tévesen feltételezték, hogy pusztán a mesterséges intelligencia bevezetése és a tervezési követelményeik betáplálása kiváló minőségű termékekhez vezetne. „Az eszközökből hiányzik a képzés és a tapasztalt technikusok szakértelme, akik közül sokan elhagyták a vállalatot” – emelte ki.